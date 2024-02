Guardiolas späte Entschuldigung bei Phillips: "Es tut mir so leid"

Mit mehr als einem Jahr Verspätung hat sich Pep Guardiola bei Kalvin Phillips entschuldigt, dessen Übergewicht er öffentlich gemacht hatte. Phillips kann warme Worte gerade gut gebrauchen.

An diesem Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Manchester City im Nachholspiel gegen den FC Brentford darum, Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool in Sichtweite zu halten. Auf Pep Guardiolas Vorab-Pressekonferenz stand aber plötzlich etwas anderes im Mittelpunkt: ein Satz, den der Trainer kurz vor Weihnachten 2022 über einen Spieler gesagt hatte, der inzwischen gar nicht mehr bei ManCity spielt.

Damals hatte Guardiola öffentlich erklärt, dass Kalvin Phillips, der sich nach seinem 49-Millionen-Euro-Wechsel von Leeds wenige Monate zuvor ohnehin schon schwertat beim neuen Klub, mit Übergewicht von der WM 2022 zurückgekehrt war. Erst im Januar hatte der inzwischen 28-Jährige in einem Guardian-Interview eingeräumt, dass die Worte sein "Selbstvertrauen und Gefühl bei City stark belastet" hätten, ebenso wie seine Familie, "besonders meine Mutter".

Mit mehr als einem Jahr Verspätung zeigte sich Guardiola nun reumütig. "Es tut mir so leid", erklärte der Katalane am Montag mehrmals. "Ich entschuldige mich bei ihm." Sich "einmal in acht Jahren" entschuldigen zu müssen, sei "nicht schlecht", fand er. Er rede eigentlich immer zuerst mit den Spielern, bevor er sich gegenüber Medienvertretern äußere.

"Wassereinlagerungen und so"

Phillips, der nach eigener Aussage nie mehr mit Guardiola über das Thema gesprochen hat, hatte später verraten, mit 1,5 Kilogramm Übergewicht nach Manchester zurückgekehrt zu sein, gleichzeitig aber von einem "Missverständnis" gesprochen. Er sei für einige Tage nach New York gereist. "Ich habe gefrühstückt, zu Mittag gegessen, zu Abend gegessen und bin gelandet. Und dann ging es direkt zum Fußball", sagte er im vergangenen Sommer der Daily Mail. "Ich hatte einen ganzen Tag lang gegessen. Während eines Fluges gibt es Wassereinlagerungen und so." Offenbar hatte es Unklarheiten darüber gegeben, wann ihn ManCity zurückerwartete.

Einen Weg in Guardiolas Mannschaft fand Phillips seitdem nicht mehr, sodass er sich ungeachtet seines Vertrags bis 2028 in diesem Winter zu West Ham ausleihen ließ. Sein Start dort: zwei schwere Patzer, eine 0:6-Heimniederlage gegen Arsenal und zuletzt eine Gelb-Rote Karte beim 0:2 in Nottingham am Samstag. Ob ihm Guardiolas Entschuldigung so spät noch weiterhilft, bleibt zwar zweifelhaft - warme Worte aber kann er gerade ganz gut gebrauchen.