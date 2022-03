Guardiolas Rat vor Manchester-Derby: "Sie sollen Messi weiter anschauen"

Vor dem Stadtduell gegen Manchester United am Sonntag (17.30 Uhr) hatte City-Coach Pep Guardiola noch einen Tipp für zwei seiner Spieler parat - und nannte eine Bedingung, unter der er das Derby gerne verlieren würde.

Er sei gar nicht mal so schlecht, dieser Lionel Messi. So die mit einem Zwinkern versehene Untertreibung von Pep Guardiola. "Mein Rat ist, ihn weiter anzuschauen", richtete Manchester Citys Trainer an Jack Grealish und Phil Foden aus. Laut eigenen Aussagen soll Rekordeinkauf Grealish vor Citys jüngstem 2:0-Pokal-Sieg gegen Peterborough mit Teamkollege Phil Foden ein Highlight-Video des quirligen Argentiniers angesehen haben.

Zwar nicht auf Messi, dafür aber auf seinen Gegenpart, den anderen Teil der ewigen "GOAT"-Debatte, treffen Guardiola und Co. am Sonntag: Cristiano Ronaldo. Beim Manchester-Derby zwischen City und United dürften viele Augen wieder auf den Portugiesen gerichtet sein - der zuletzt auch heftig in der Kritik stand. Für beides hat Guardiola einfache Erklärungen. "Er war neben Messi einer der Größten der letzten 15 Jahre. Was diese Jungs geleistet haben, werden wir nicht noch einmal sehen." Gleichzeitig seien deshalb aber auch kritische Stimmen direkt lauter, so der Skyblues-Coach.

Guardiolas überraschende Taktik - Ruben Dias fehlt

Fast schon gewohnt überschwänglich pries der spanische Trainer den kommenden Gegner aus dem roten Teil Manchesters, auch wenn die momentane Tabellensituation ein anderes Bild vermittelt. Satte 19 Zähler trennen Tabellenführer City vom Rivalen United. Und doch kündigte Guardiola gar an, zu Beginn tief zu stehen und "90 Minuten lang Konterfußball zu spielen". Ein Täuschungsmanöver oder doch die taktische Marschroute? Zwar gewannen die Citizens im Hinspiel mit 2:0 im Old Trafford, im eigenen Stadion gingen die Skyblues in den wettbewerbsübergreifend letzten fünf Derbys aber ganze viermal als Verlierer vom Platz.

"Wir wurden in den Kontern bestraft, das ist ihre Stärke. Da sind sie nicht zu stoppen", resümierte der 51-Jährige. Um ManUniteds Gegenangriffe am Sonntag gewinnbringend aufhalten zu können, fehlt Guardiola aber ein defensiver Eckpfeiler. Neben Nathan Aké verpasst auch Innenverteidiger Ruben Dias das Derby aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er im Pokal-Spiel erlitt. "Es ist, wie es ist", so der Trainer. "Ich werde nicht weinen."

Am Sonntag verlieren und die Premier League gewinnen: Das würde ich sofort unterschreiben. Pep Guardiola

Zumal mit Aymeric Laporte und John Stones adäquate Alternativen bereit stehen, um das Stadtduell für sich entscheiden zu können. Außer ... "Ich weiß, wie wichtig das Derby für die Fans ist, aber wir spielen nicht, um das Derby zu gewinnen. Wir spielen, um die Premier League zu gewinnen", stellte Guardiola klar. "Am Sonntag verlieren und die Premier League gewinnen: Das würde ich sofort unterschreiben."

Mit einem Sieg gegen Manchester United kann der Spanier mit seinen Citizens der vierten Meisterschaft in fünf Jahren aber doch nochmal entscheidend näher kommen. Leistungen von Grealish und Foden à la Messi dürften helfen.