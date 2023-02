Guardiolas polemische Brandrede: "Man hat uns bereits verurteilt"

Manchester City wird vorgeworfen, jahrelang gegen Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben. Trainer Pep Guardiola reagierte nun mit einem Rundumschlag.

Der sportliche Erfolg, der bei Manchester City in den vergangenen Jahren oft vieles überstrahlte, ist gerade ja auch nicht in Stein gemeißelt. In der Liga hinkt der Meister dem FC Arsenal hinterher, auch aus sportlichen Gründen hatte sich Pep Guardiola bereits in Rage geredet. Auf der Spieltags-PK am Freitag holte Citys Trainer aber aus anderen Gründen zum Rundumschlag aus.

Den Skyblues wird von der Premier League vorgeworfen, jahrelang gegen geltende Finanzregeln verstoßen zu haben. Doch wie das alles vor sich geht, treibt Guardiola augenscheinlich zur Weißglut: "Wir haben das Glück, in einem wunderbaren Land zu leben, in dem jeder unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Wir aber hatten diese Gelegenheit nicht, wir sind bereits verurteilt", stänkerte der Katalane vor dem Heimspiel gegen Aston Villa am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Vorwurf an die Konkurrenz

Beim Verteidigungsversuch seines Arbeitgebers verfiel Guardiola zunehmend in Polemik, warf etwa Liga-Konkurrenten vor, den Prozess noch vorangetrieben zu haben: "Die Liga hat einen Präzedenzfall geschaffen. Ihr müsst verstehen, dass uns 19 Premier-League-Klubs Vorwürfe machen, gegen die wir uns nicht verteidigen können." Was ManCity aber natürlich trotzdem tun werde.

"Wir haben einen guten Anwalt, die Premier League wird auch gute Anwälte benötigen", stichelte der Trainer, der von der Unschuld des englischen Serienmeisters "vollkommen überzeugt" ist. Auch, weil der Klub seine Unschuld ja schon bewiesen habe, als er 2020 die Zweijahres-Sperre der UEFA wegen angeblicher Verstöße gegen das Financial Fairplay abschmettern konnte.

Dennoch würde Guardiola es sogar hinnehmen, wenn City nun etwa mit einem Zwangsabstieg bestraft werden würde. "Dann rufen wir Paul Dickov und Mike Summerbee (ehemalige Aufstiegsspieler, d. Red.) an und beginnen einfach von vorne", flachste der Katalane, der übrigens auch Teil dieser Idee wäre: "Ich kann Ihnen versichern, dass ich diesen Stuhl nicht verlassen werde. Jetzt möchte ich mehr bleiben als je zuvor."