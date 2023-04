Guardiolas "naives" Fazit - Arteta wechselt die Perspektive

Manchester City hat nach dem 4:1 gegen Arsenal einen Hattrick vor Augen, den es lange nicht gab. Nach dem ungleichen Spielgeschehen waren zumindest die Trainer-Analysen danach auf Augenhöhe.

Nein, nein, nach einem solchen Sieg zu erzählen, man schaue weiterhin nur von Spiel zu Spiel, das kam selbst für Pep Guardiola nicht infrage. "Die nächsten drei Spiele werden sehr wichtig", sagte Manchester Citys Trainer am Mittwochabend.

Mit dem 4:1 im ungleichen Premier-League-Gipfeltreffen hat Guardiolas Mannschaft Arsenal zwar noch nicht die Tabellenführung abgenommen, aber nach Einschätzung nahezu aller Experten und Fans den Meistertitel. Bei zwei Punkten Rückstand, aber noch zwei Nachholspielen in der Hinterhand steht Titelverteidiger ManCity vor dem Hattrick, den es in Englands Eliteliga seit Sir Alex Fergusons Manchester-United-Zeiten (2007 bis 2009) nicht mehr gegeben hat.

Nur zwei besonders prominente Experten blieben fürs Erste zurückhaltend: Guardiola und Mikel Arteta, deren Analysen im Bauch des Etihad Stadium gar nicht zum Spielgeschehen passen wollten, weil sie auf Augenhöhe verliefen. Guardiola erkannte zwar richtig, dass "wir es jetzt in der Hand haben", sagte aber auch: "Die Realität ist - und das klingt naiv -, dass wir hinter Arsenal stehen."

Arteta: "Wir müssen das Gesamtbild betrachten"

Und Arteta, Guardiolas langjähriger Assistent, räumte ManCitys verdienten Sieg zwar ein ("Sie waren wahrscheinlich in Bestform, vor allem in der ersten Hälfte, wir dagegen nicht mal annähernd auf unserem Niveau"), wechselte aber gleichzeitig die Perspektive: "Wir müssen das Gesamtbild betrachten. Die Tatsache, dass wir mit dieser City-Mannschaft auf Augenhöhe sind (tabellarisch, Anm. d. Red.), ist unglaublich. Es gibt noch fünf Spiele, in denen alles passieren kann, und ich habe in den letzten Jahren in dieser Liga viel gesehen."

Gleichwohl akzeptierte der Arsenal-Trainer das Offensichtliche: "Ich denke schon", antwortete er auf die Frage, ob seine Gunners nun alle verbleibenden Spiele gewinnen müssten, um noch eine Chance zu haben - was bei ihrem Restprogramm und dem jüngsten Trend mit nun vier sieglosen Spielen am Stück schwer genug wird.

Bei ManCity, das schon am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Sieg beim FC Fulham den ersten Platz erobern kann, blicken sie erstmal nur auf die kommenden anderthalb Wochen. "Ich habe das Gefühl, dass die nächsten drei Spiele viel vorgeben werden", so Guardiola. "Sie werden entscheiden, ob wir das tun können, was wir tun müssen." Gegen West Ham (3. Mai) und Leeds (6. Mai) warten kurz nacheinander zwei Heimspiele. "Wir dürfen unseren Fokus nicht verlieren."