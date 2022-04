Guardiolas Genugtuung: "Heute hatte City einen sehr cleveren Trainer"

Manchester City hat nach dem 1:0-Heimsieg gegen Atletico eine ordentliche Ausgangslage, um in einer Woche ins Champions-League-Halbfinale einzuziehen. Nach den zähen 90 Minuten klopfte sich Pep Guardiola auch auf die eigene Schulter.

Ohne eine große Portion Sarkasmus war Guardiola im Vorfeld des Vergleichs mit Diego Simeone nicht ausgekommen. In der Vergangenheit hatte der Katalane - vor allem auch zu Zeiten als Bayern-Trainer - in der Königsklasse immer wieder taktische Experimente in entscheidenden Momenten unternommen. Darauf angesprochen entgegnete Guardiola am Montag: "Es wäre langweilig, wenn ich immer gleich spielen lassen würde. Deswegen denke ich zu viel nach und mir dumme Taktiken aus. Morgen werde ich eine unglaubliche anwenden: Wir spielen zu zwölft!"

Am Dienstagabend setzte Guardiola beim 1:0 dann doch auf altbewährte Taktiken, mit denen die Skyblues das Beton anrührende Atletico lange nicht knacken konnten. Doch der ManCity-Coach hatte ein Ass im Ärmel - genauer genommen drei. Nach 68 Minuten nahm Guardiola auf einen Schlag seine einzigen drei Wechsel des Abends vor und brachte Jack Graelish, Gabriel Jesus und Phil Foden.

Bereits zwei Minuten später stellte sich die Entscheidung als goldrichtig heraus, weil der ballsichere Foden den scharfen Ball von Rodrigo perfekt mitnahm und ebenso vertikal in Richtung Kevin De Bruyne beförderte. Der Belgier blieb aus halbrechter Position eiskalt und erzielte das entscheidende 1:0.

"Wenn wir einen Wechsel vornehmen, dann nur ..."

"Wenn wir einen Wechsel vornehmen, dann nur, wenn wir denken, dass es eine Spur besser sein könnte", so Guardiola hinterher bei "BT Sport": "Manchmal klappt es, manchmal nicht. Die Jungs haben es gut gemacht, aber wir wussten, dass Gabriel und Phil eine besondere Energie haben und Jack den Ball halten kann. Heute hatte City einen sehr cleveren Trainer."

Auch eine Art Genugtuung für Guardiola, der in der Vergangenheit allzu oft für seine Entscheidungen in K.-o.-Spielen kritisiert worden war. Vollends zufrieden konnte er mit Blick auf das schwere Rückspiel im Wanda Metropolitano nicht sein: "Wir hatten Chancen, um ein zweites oder gar drittes Tor zu machen. Es ist aber nicht leicht, gegen eine in diesem Wettbewerb derart erfahrene Mannschaft zu spielen. Wir fahren aber nach Madrid, um zu treffen und um erneut zu gewinnen."

De Bruyne erwartet in Madrid nichts anderes

Dass es in Spanien erneut eine hart zu knackende Nuss sein wird, dessen ist sich Torschütze De Bruyne schon jetzt sicher. "Sie haben mit fünf Spielern in der Abwehr und fünf weiteren im Mittelfeld operiert. Da ist es extrem schwer, Lücken zu finden", erklärte der Belgier, wenig überraschend zum "Man of the Match" gewählt, nach der Partie: "Wir haben es aber gut gemacht, weil wir nichts weggegeben haben. Du musst Ruhe bewahren, geduldig bleiben und die Lücke weiter suchen." Im Rückspiel erwartet De Bruyne eine ähnliche Herangehensweise Atleticos.

Dazwischen wartet aber noch das für den englischen Meisterkampf womöglich entscheidende Heimspiel gegen Liverpool am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir haben noch fünf Tage bis Sonntag - beide Teams haben heute gespielt", so De Bruyne: "Es ist ein großes Spiel, dem jeder freudig entgegenblickt, auch wir Spieler."

Binnen einer Woche kann ManCity die Hoffnung auf zwei weitere Titel schüren, aber auch böse auf die Nase fliegen. Ein womöglich entscheidender Parameter dabei: Guardiolas Taktiken.