Guardiolas Erholungsplan bei der Klub-WM: Ausgeschlafen zum Titel

Manchester City hat am Freitag die Chance, zum ersten Mal die FIFA-Klub-WM zu gewinnen. Weil die Citizens zuletzt allerdings ein Marathonprogramm absolvieren mussten, hat sich Trainer Pep Guardiola einen Plan zurechtgelegt.

Sechs Spiele inklusive einer Reise in der Champions League nach Belgrad und nun dem Abstecher nach Saudi-Arabien zur Klub-WM hat Manchester City innerhalb von drei Wochen absolviert. In der Liga hatten die Cititzens zudem mit nur einem Sieg aus vier Partien (außerdem noch zwei Remis und eine Niederlage) zuletzt starke Schwankungen an den Tag gelegt.

Auch im Halbfinale der Klub-WM tat sich das Team von Trainer Pep Guardiola schwer. Gegen die Urawa Red Diamonds brachte den Favoriten dann aber ein Eigentor in die Spur, ehe nach Wiederbeginn ein Doppelschlag die Dominanz auch endlich in Tore ummünzte. Damit steht am Freitag schon das nächste Spiel an, das Finale gegen Fluminense Rio de Janeiro.

Ausgeschlafen zum Erfolg?

Angesichts des straffen Programms hatte Guardiola nach dem 3:0-Erfolg gleich wieder die Regeneration im Blick: "Der Plan lautet: Schlafen, schlafen und nochmals schlafen! Das ist unser Plan. Die Platzverhältnisse waren nicht wirklich gut, ehrlich gesagt."

Gegner Fluminense befindet sich schon in der Regenerationsphase und konnte sich zudem ManCity noch einmal anschauen. Das Team von Ex-Real-Madrid-Spieler Marcelo, der den vorentscheidenden Elfmeter rausgeholt hatte, hatte am Montagabend mit 2:0 gegen Al-Ahly gewonnen. "Sie haben einen Tag mehr Pause", bemerkte auch Guardiola, der aber betonte, dass der Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft "ein Titel ist, den der Verein noch nicht hat". Dafür fehle noch "ein letzter Schritt".

Erling Haaland und Kevin De Bruyne waren im Stadion, aber nicht auf dem Feld. Getty Images

De Bruyne fehlt im Finale - Haaland kann nicht trainieren

Bei diesem wird am Freitag der lange verletzte Kevin De Bruyne nicht mitwirken können. "Kevin hat gestern mit dem Training begonnen und wird morgen mit uns trainieren, aber es sind schon drei Monate vergangen, also kann er im Finale nicht spielen, aber es geht ihm immer besser." Der Belgier, der sich Mitte August schwer am Oberschenkel verletzt hatte, war aber immerhin mit im Stadion - genau wie Erling Haaland. Der norwegische Angreifer, der vor dem Halbfinale kurzfristig noch vom Spielberichtsbogen gestrichen wurde, hat weiterhin Probleme mit einer Stressreaktion im Fuß und könne deswegen "weiterhin nicht trainieren", sagte sein Trainer.

Die Zeit bis zum Endspiel am Freitag wird also knapp. "Ersatzmann" Julian Alvarez dürfte hingegen ausgeruhter sein. Der argentinische Weltmeister bekam gegen die Urawa Reds nach seiner Einwechslung in der 65. Minuten immerhin die Gelegenheit, sich bei den heißen Temperaturen in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda zu akklimatisieren. Der Angreifer sorgte nach seiner Einwechslung für Schwung, ein Tor gelang ihm aber nicht.

Das Finale am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wird das letzte Endspiel der Klub-WM im aktuellen Modus sein, ehe im kommenden Jahr ein neues Format startet, in dem 32 Mannschaften um den Titel kämpfen werden.