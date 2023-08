Guardiolas Ansage wegen Palmer: "Er bleibt oder wird verkauft"

Cole Palmer hat seine Saison bei Manchester City bemerkenswert begonnen - doch beendet er sie auch dort? Trainer Pep Guardiola gab nach dem Supercup-Triumph ein paar Einblicke.

Seit Jahren gibt Manchester City jährlich viele Millionen auf dem Transfermarkt aus, schafft es aber gleichzeitig sporadisch, eigene Talente so zu fördern, dass sie auf Einsätze in Pep Guardiolas Starensemble kommen. Mit Cole Palmer tritt gerade das nächste Eigengewächs in die Fußstapfen von Phil Foden, der längst eine feste Größe ist. Oder verlässt er diese Fußstapfen schon bald?

Palmer, ein 21-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, der schon seit der Kindheit für ManCity spielt, untermauerte am Mittwochabend seine beachtliche Frühform. Nachdem er schon beim Community Shield gegen Arsenal (1:4 i.E.) das einzige Tor seiner Mannschaft vor dem Elfmeterschießen erzielt hatte, gelang ihm das im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla erneut - diesmal als Startelfspieler und mit anderem Ausgang: ManCity bezwang den Europa-League-Sieger vom Punkt, Palmer war kurz vorher ausgewechselt worden.

Nach 25 Pflichtspieleinsätzen in der Vorsaison, die meisten davon als Joker, lechzt Palmer nach mehr Spielzeit und zieht dafür auch einen Vereinswechsel in Betracht. "Als ich hier ankam, war ich der Meinung, dass er weg will", berichtete Guardiola nach dem Titelgewinn in Piräus von seinem Gefühl zum Vorbereitungsstart. "Aber jetzt weiß ich nicht, was passieren wird."

Guardiola lobt Palmer: "Er hat Charakter gezeigt"

Nur ein Szenario schloss der Trainer praktisch aus: "Ich glaube nicht, dass es zu einer Leihe kommt. Er bleibt oder wird verkauft." Er verstehe, dass Palmer mehr spielen wolle als in der Vorsaison. "Aber Riyad (Mahrez, Anm. d. Red.) ist nicht mehr da, deshalb haben wir dort einen Platz mehr." Gegen Sevilla begann Palmer auf dem rechten Flügel, den in den letzten Jahren meistens der nach Saudi-Arabien gewechselte Algerier besetzt hatte.

"Er hat richtig gut gespielt und ein fantastisches Tor erzielt", lobte Guardiola Palmer. "Er hat Charakter gezeigt. Es ist nicht leicht, gegen einen Top-Verteidiger wie Acuna zu spielen." Nun müsse der Klub entscheiden, wie es mit dem englischen U-21-Nationalspieler weitergeht. Palmers Vertrag läuft noch bis 2026. Zuletzt galten Brighton und West Ham als mögliche Interessenten.