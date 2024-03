Guardiolas "Angst" vor Bayern

Manchester City hat gegen Kopenhagen gleich zwei Vorhaben erfolgreich umgesetzt. Auf die Champions-League-Auslosung blickt Trainer Pep Guardiola trotzdem nicht ohne Sorgen.

Von der öffentlichen Meinung wollte Pep Guardiola nach dem souveränen Einzug ins Champions-League-Viertelfinale nichts wissen. Dass Manchester City mit den beiden 3:1-Siegen gegen den FC Kopenhagen nicht mehr als eine Pflichtaufgabe erfüllt habe, sah der Trainer des Titelverteidigers jedenfalls anders. "Die Leute sagen, es war nur Kopenhagen, schön. 6:2 sieht leicht aus, aber das ist es nicht."

Dabei hatte Guardiola - wenn auch nicht verbal - am Mittwochabend selbst sehr deutlich gemacht, dass nicht seine ganze Aufmerksamkeit den Gästen aus Dänemark galt. Auf sieben Positionen änderte er seine Startelf, unter anderem pausierten Derbyheld Phil Foden, John Stones, Kevin De Bruyne und Bernardo Silva. Rodri wechselte er bereits zur Pause aus, Ruben Dias in der 68. Minute. So gelang auch das zweite Vorhaben des Abends: Kräfte schonen für das Premier-League-Spitzenspiel bei Tabellenführer FC Liverpool am Sonntag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Ihr habt keine Ahnung, wie erschöpft einige unserer Spieler heute waren"

"Ich habe heute frische Beine gebraucht", erklärte er seine Rotation und weigerte sich, über das Duell in Anfield zu sprechen. "Ihr habt keine Ahnung, wie erschöpft einige unserer Spieler heute waren. Wir konnten von Glück sagen, dass wir zwei frühe Tore geschossen haben. Und Erling hat uns sehr geholfen." Torjäger Haaland hatte bis zur 88. Minute mitwirken dürfen und erzielte sein 41. Tor im 37. Champions-League-Spiel.

Im Viertelfinale, das ManCity zum siebten Mal hintereinander erreichte, drohen nun anspruchsvollere Gegner. Etwa Real Madrid oder Paris Saint-Germain - oder der FC Bayern. "Wenn du gegen Bayern München spielst - wie oft sie die Champions League gewonnen und was für eine Geschichte sie haben ...", warnte Guardiola: "Wir respektieren sie alle, aber wir haben auch Angst. Ich weiß nicht, ob es ihnen ähnlich geht, aber wir haben Angst."

Allzu ernst muss man das bei einem amtierenden Triple-Sieger, der gerade sein 20. Pflichtspiel hintereinander nicht verloren hatte (18 Siege), wohl nicht nehmen. Und so dürfte es auch Guardiolas Kritik am Spielplan ergehen. Zwar hatte er zwar nicht Unrecht mit seiner Anmerkung, dass "alle Länder auf der Welt außer dieses hier" Spiele vor einem Mittwochsauftritt in der Königsklasse nicht auf den Sonntag legen, wie es ManCity gegen ManUnited (3:1) erlebt hatte. Dass sich daran nichts ändern wird, war dem Katalanen aber selbst klar. "Es liegt an den TV-Sendern und sie haben alle die gleiche Antwort: Wir zahlen viel Geld, also haltet die Klappe!"