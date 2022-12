Guardiolas Amtszeit "unvollständig" ohne Champions-League-Titel

Pep Guardiola verlängerte während der WM-Pause bei Manchester City um zwei Jahre. Vor dem League-Cup-Duell mit Liverpool gab er auch einen seiner Gründe für die Ausweitung preis.

Während der laufenden Winter-WM atmete Manchester City auf: Pep Guardiola verlängerte trotz Gerüchten um ein mögliches Engagement als brasilianischer Nationaltrainer seinen Vertrag beim englischen Meister bis 2025. Im Zuge der Pressekonferenz vor dem League-Cup-Kracher gegen Liverpool (Donnerstag, 21 Uhr) äußerte sich der Coach am Mittwoch erstmals über seine Vertragsverlängerung - einer der Gründe für die Ausweitung des Kontraktes sei der bislang fehlende Champions-League-Titel gewesen: "Natürlich wäre meine Amtszeit unvollständig, wenn wir die Trophäe nicht gewinnen."

Guardiola: "Früher oder später" gewinnt ManCity die Königsklasse

Seit seinem Amtsantritt 2016 überstanden die Sky Blues zwar immer die Gruppenphase, schieden aber im Anschluss auch in diversen Runden aus. Am nächsten kamen die Citizens dem Sieg in der Königsklasse in der Spielzeit 2020/21 - damals verloren sie aber das Endspiel mit 0:1 gegen Chelsea. Dazu war einmal im Achtelfinale, dreimal im Viertelfinale und einmal im Halbfinale Endstation.

Besonders bitter war sicherlich das Aus in der Runde der letzten Vier in der Vorsaison gegen Real Madrid, als ManCity in der Schlussphase durch einen späten Rodrygo-Doppelschlag in die Verlängerung musste und dort den Königlichen unterlag. "Wir haben es in der Vergangenheit schon mit all unserer Kraft versucht. Es ist die Trophäe, die wir nicht haben, und wir versuchen, sie zu gewinnen", so Guardiola, der das Gefühl habe, dass sein aktueller Klub den Titel "früher oder später" bekommen werde.

Englische Nationalspieler zurück im Training

Zunächst richtet der 51-Jährige aber den Blick auf die Gegenwart - und auf die Besonderheit, dass bereits vier Tage nach dem WM-Finale schon wieder ein Pflichtspiel ansteht. Immerhin füllt sich der Kader langsam wieder: Unter anderem kehrten am Mittwoch die englischen Nationalspieler Jack Grealish, John Stones, Kalvin Phillips und auch Kyle Walker ins Training zurück. Mögliche negative Auswirkungen auf die WM-Fahrer sieht Guardiola nicht - ganz im Gegenteil: "Ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren, in besserer Verfassung sind als Spieler, die es nicht waren."

Er bezieht seine Aussage auf den Rhythmus: Während die WM-Fahrer jeden Tag trainiert haben, mussten die anderen schauen, wie sie den Rhythmus halten. Da kommt das Spiel gegen Liverpool gerade richtig. Akteure wie Riyad Mahrez oder Erling Haaland, denen es ein wenig an Spielpraxis fehlt, könnten gegen die Reds am Donnerstag jenen Rhythmus finden, den sie für die Premier-League-Partie am kommenden Mittwoch in Leeds benötigen.