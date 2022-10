Guardiolas Abwehrsorgen wegen Stones und Walker

Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es in England zum Duell der beiden Schwergewichte Liverpool und Manchester City. Pep Guardiola plagen dabei Sorgen in der Defensive.

Auf der Pressekonferenz am Freitag hat City-Coach Pep Guardiola bestätigt, dass Kalvin Phillips, John Stones and Kyle Walker das Spiel am Sonntag in Liverpool verpassen werden. "Alle werden nicht zur Verfügung stehen", so der Katalane, der versuchte, die Zeitpunkte der Comebacks abzuschätzen, sich damit aber schwer tat: "John wird, denke ich, vielleicht in einer Woche, zehn Tagen zurück sein. Kalvin geht es besser und es sieht gut aus. Kyle steht weiterhin nicht zur Verfügung."

Somit muss Guardiola in der Defensive weiterhin umbauen und kann nicht auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Ob die drei Engländer im Übrigen rechtzeitig für die WM fit werden würden, vermochte der Coach nicht zu prognostizieren: "Ich weiß es nicht."

Nun steht aber erst einmal kurzfristig das Topspiel in Liverpool an. Die beiden Teams hatten in den vergangenen Jahren den Titel unter sich ausgespielt, sind aber diese Saison schon 13 Punkte voneinander entfernt, wenngleich die Skyblues eine Partie mehr auf dem Konto haben.

Guardiola über Liverpool im Meisterrennen: "Alles kann passieren"

Es ist also das Duell des Zweiten beim Zehnten. "Es ist immer schwer, dort zu spielen, es wird ein hartes Spiel, nichts anderes erwarte ich. Es spielt sich am Feld ab, nicht aufgrund der Tabelle, wo wir vor ihnen sind", so Guardiola, der natürlich vor der Qualität der Reds warnt: "Ich kenne ihre Qualität, sie kennen unsere Qualität. Wären es nur noch drei Spiele oder so, würde ich sagen, können sie nicht mehr Erster werden. Aber es ist noch so lange zu spielen, dazu gibt es zwischendrin eine WM. Alles kann passieren."