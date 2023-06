Guardiola zügelt Ungeduld: "Mit 0:0 verliert man nicht"

Nur nicht locken lassen, lautet die Devise bei Manchester City vor dem Finale gegen Inter. Mit der Favoritenrolle gehen alle betont gelassen um, dabei hat nur ein einziger City-Profi die Königsklasse schon einmal gewonnen.

Aus Istanbul berichtet Martin Gruener

Egal, wen man in Istanbul fragt und der nicht gerade im Mailänder Schwarzblau unterwegs ist, gibt dieselbe Antwort, nur in allerlei Variationen. Die Kurzform lautet: Manchester City muss dieses Finale gewinnen, Inter kann es gewinnen. Ruben Dias, der Abwehrchef der Skyblues, kann dieses Gerede nicht mehr hören: "Der größte Fehler ist, zu vergessen, dass das ein Finale ist." Und ein Spiel könne eben schnell in eine nicht gewünschte Richtung laufen.

Kevin De Bruyne sieht das ganz ähnlich. Nicht nur er erwartet eine defensive Gangart von Inter, es werde sicher keinen offenen Schlagabtausch geben, glaubt der Belgier: "Wir dürfen nur nicht nervös werden." Irgendwann werde die Chance schon kommen, schließlich habe man nun lange genug auf den Champions-League-Sieg gewartet, der zugleich das Triple brächte, als zweitem englischen Klub nach Manchester United 1999.

"Ich bin jetzt acht Jahre hier, und wir waren immer stark in allen Wettbewerben", erklärt De Bruyne. "Eigentlich ist das Einzige, was uns die Leute ankreiden können, dass dieser Titel noch fehlt." Abgesehen von den Fragen rund ums Financial Fairplay vielleicht.

Guardiola will nicht wieder in einem Finale experimentieren

Auch Pep Guardiola hat längst gelernt, seine Ungeduld etwas zu zügeln. "Man muss stabil sein in einem Endspiel. Mit 0:0 verliert man nicht", sagte der Coach am Freitag in Istanbul, ehe er hinausging zum öffentlichen Training im Atatürk-Olympiastadion. Und wen erwartet er als den gefährlichsten Gegner? "Die Art, wie Inter spielt!" Gegen eine Fünferkette sei es immer schweierig Chancen zu kreieren.

Er selbst will sich jedenfalls nicht mehr selbst im Weg stehen. Denn schon manches Mal war Guardiola vor einem entscheidenden Spiel von einer völlig neuen Idee übermannt worden. Im Champions-League-Finale vor zwei Jahren hatte er noch Fernandinho und Rodrigo draußen gelassen und überraschend Ilkay Gündogan vor die Abwehr postiert. Chelsea gewann 1:0. In den jüngsten wichtigen Partien wie im Halbfinale gegen Real Madrid oder im FA-Cup-Endspiel gegen Manchester United aber hat Guardiola auf sämtliche personelle und taktische Experimente verzichtet.

Gewinnt Carson 18 Jahre später wieder in Istanbul die Königsklasse?

Und natürlich wird auch Erling Haaland von Beginn an stürmen, auch wenn der Norweger - sehr ungewohnt für ihn - nur ein Tor in seinen letzten sieben Einsätzen geschossen hat. "Erling wird bereit sein, da habe ich keine Zweifel", sagt Guardiola. Ausfälle hat er keine, der komplette 23-Mann-Kader absolvierte im weitläufigen Olympiastadion das Training.

Auch Kyle Walker war dabei, den Anfang der Woche noch Rückenprobleme geplagt hatten. "Ich werde eben alt", meinte der Rechtsverteidiger, der Ende Mai seinen 33. Geburtstag gefeiert, aber zuvor im Halbfinale noch die meisten Sprintduelle gegen Reals Vinicius Junior gewonnen hatte.

Sogar noch über vier Jahre älter ist Scott Carson, die aktuelle Nummer 3 im Tor hinter Ederson und Stefan Ortega Moreno. Carson allerdings ist auch der einzige City-Profi, der die Champions League bereits gewonnen hat. 2005 kam er im Viertelfinale für Liverpool gegen Juventus zum Einsatz. Am Ende jubelte er mit den Reds nach der irren Aufholjagd gegen Milan. In Istanbul.