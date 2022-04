Guardiola will Revanche gegen Simeone: "Und irgendwann wird die Biene dich stechen"

Manchester City gegen Atletico Madrid - im Champions-League-Viertelfinale prallen zwei Fußball-Philosophien aufeinander. Was auch an den beiden Trainern liegt.

Pep Guardiola und Diego Simeone - alleine die Namen genügen, um sich ein Bild zu machen, welchen Fußball die jeweils von ihnen betreuten Teams spielen. Auf der einen Seite der nicht nur an der Seitenlinie feinfühlige Katalane, der sich einem offensiven Stil verschrieben hat und auf seinen bisherigen Stationen FC Barcelona, Bayern München und seit 2016 Manchester City dafür jeweils ein Arsenal technisch hochbegabter Spieler zur Verfügung gestellt bekam. Mit einem genau orchestrierten Kombinationsfußball sucht Guardiola den Weg zum Erfolg.

Auf der anderen Seite der Argentinier, dessen Augenmerk auf der Defensive liegt, dessen Mannschaften vor allem versuchen, das Spiel des Gegners zu stören. Und zwar mit allen Mitteln, die auch Simeone leidenschaftlich gern an der Seitenlinie anwendet. Auf dem Weg zum Erfolg sind stilistisch auch lange Bälle aus einer sicheren Deckung heraus erlaubt - in Guardiolas Kosmos fast ein "No Go".

Doch bei allen Unterschieden in den Spielstilen sind sich Guardiola und Simeone nicht unähnlich. Beide eint fast schon eine Besessenheit zum Detail. Besonders in der Spielvorbereitung analysieren Guardiola wie auch Simeone jede noch so winzig erscheinende Kleinigkeit, die auf eine Schwäche beim Gegner hinweisen könnte. Und auch in Sachen Erfahrung liegen die beiden Ex-Profis fast gleichauf. Guardiola, Jahrgang 1971, begann 2007 beim FC Barcelona als Trainer der Zweitvertretung; Simeone, Jahrgang 1970, ein Jahr zuvor in seiner Heimat bei Racing Club.

Angesichts dieses langen Zeitraums ist es fast verwunderlich, dass sich beide am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Etihad Stadium erst zum insgesamt vierten Mal gegenüberstehen werden. Erstmals kreuzten sich ihre Wege am 26. Februar 2012, als der von Guardiola betreute FC Barcelona in der spanischen Liga Atletico Madrid im Camp Nou mit 2:1 besiegte. Im Frühjahr 2016 kam es dann zum ersten und bisher einzigen Vergleich der beiden Trainer auf europäischer Ebene, als sich der FC Bayern unter Guardiola mit Atletico im Champions-League-Halbfinale duellierte.

Guardiola über Simeone-Stil: "Nie im Leben"

Es waren zwei ganz enge Duelle. Atletico siegte im Hinspiel am 27. April 2016 mit 1:0, im Rückspiel am 3. Mai behielt der FC Bayern zwar mit 2:1 die Oberhand, doch wegen der damals noch geltenden Auswärtstorregelung zogen die Rojiblancos inss Finale ein. Die Partie in der Allianz-Arena kann dabei als Blaupause für die Spielphilosophien beider Trainer genommen werden.

Die UEFA weist für das Match einen Ballbesitz von 68 Prozent für die Bayern auf, die während der 90 Minuten 668 Pässe spielten, von denen 591 an den Mitspieler kamen. Atletico beließ es bei nur 212 Passversuchen, von denen lediglich 154 den Kollegen erreichten. Auch in den Offensivstatistiken spiegelte sich die Dominanz des FC Bayern: 34 Schüsse gaben die Bayern-Akteure ab, zwölf gingen auf das Atletico-Tor. Die Madrilenen selbst gaben nur sieben Schüsse ab, von denen lediglich vier auf das Bayern-Tor kamen. Doch einer dieser vier Schüsse saß: Antoine Griezmann veredelte in der 54. Minute einen Konter zum zwischenzeitlichen 1:1. Das Auswärtstor hievte die "Colchoneros" ins Finale.

In einer jüngst auf der Streaming-Plattform "Amazon Prime" ausgestrahlten Reportage erinnert sich Guardiola nur ungern an dieses Spiel zurück. "Nie im Leben", so der Katalane, könne er einem seiner Teams einen solch destruktiven Stil verordnen. Auf der anderen Seite hegt er aber auch Bewunderung für das damalige Atletico. Für "diese Fähigkeit und Ausdauer zum Widerstand" sowie für die Veranlagung, im richtigen Moment zuzuschlagen: "Und irgendwann wird die Biene dich stechen."

Sie sind, was sie sind. Und sie sind in der Lage zu vermeiden, dass du der sein kannst, der du bist. Pep Guardiola über Atletico

Nun bietet sich Guardiola die Chance, sich bei Simeone und Atletico für das Scheitern von 2016 zu revanchieren. Und der Katalane wird bereits registriert haben, dass Atletico in dieser Spielzeit einiges von der eigentlich gefürchteten Defensivstärke eingebüßt hat. Nach 30 Spieltagen stehen für Atletico in der spanischen Liga bereits 37 Gegentore zu Buche. So viele hat es zu diesem Zeitpunkt, seitdem Simeone zum Jahreswechsel 2011/12 Atletico-Coach wurde, noch nie gegeben. Zum Vergleich: In der Saison 2015/16 hatte sein Team gerade einmal 14 (!) Gegentore bis zum 30. Spieltag kassiert.

Dennoch warnt Guardiola. "Sie sind, was sie sind", sagte er nach der Auslosung. "Und sie sind in der Lage zu vermeiden, dass du der sein kannst, der du bist. Das ist die größte Qualität von Atletico."