Guardiola warnt "wütenden" Haaland

Erling Haaland traf auch gegen Everton, musste zwischenzeitlich aber von Trainer Pep Guardiola ermahnt werden - der den Schiedsrichter gleichzeitig kritisierte und nicht kritisierte.

Nur 1:1 gegen Kellerkind Everton und schon sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal: Manchester City ist mit einer Portion Wut ins neue Jahr gestartet. Doch daran lag es nicht, dass sich Erling Haaland an Silvester ein veritables Frustfoul leistete - das danach noch für Diskussionen sorgte.

Der Toptorjäger der Premier League hatte ManCity 20 Minuten zuvor mit seinem 21. Saisontor in Führung geschossen, als er kurz vor dem Pausenpfiff aus vollem Lauf Vitaliy Mykolenko nahe der gegnerischen Eckfahne von der Seite rücksichtslos umgrätschte. Auch wenn in den sozialen Medien mancher gleich Rot forderte, war die tatsächlich verhängte Gelbe Karte regeltechnisch wohl angemessen. Trotzdem war nicht zu übersehen, dass es in Haaland zu diesem Zeitpunkt brodelte.

"Gelbe Karte, definitiv", kommentierte Trainer Pep Guardiola nach der Partie die Szene. "Er war ein bisschen wütend wegen der Aktion gegen seinen Knöchel. Ich habe ihm gesagt, dass er vorsichtig sein soll, denn das kann gefährlich sein. Wir können nicht zehn gegen elf spielen. Und er hat gut reagiert."

Godfrey nervte Haaland immer wieder - auch verbal

Die "Knöchel-Aktion" hatte sich bereits kurz nach dem Anpfiff ereignet: Ben Godfrey war Haaland aufs Sprunggelenk getreten. Der Norweger verlor seinen Schuh, konnte nach wenigen bangen Minuten aber weiterspielen - sichtlich genervt von Evertons Gangart. Auch später bearbeitete Godfrey Haaland körperlich und verbal immer wieder und rief beim Jubel über den überraschenden Ausgleich (Demarai Gray, 64.) den City-Spieler mit Genuss noch etwas zu.

Guardiola haderte nach dem Rückschlag im Titelrennen mit dem Schiedsrichterteam um Andrew Madley, der insgesamt sieben Gelbe Karten verteilte. "Das ist eine Strategie für den Gegner, und wenn der Referee nichts dagegen tut, kann auch ich nicht einschreiten", sagte der Katalane und erinnerte an den 3:1-Sieg in Leeds unter der Woche, bei dem die Gastgeber für seinen Geschmack auch viel zu lange ungestraft gefoult hatten.

Eine Schiedsrichter-Kritik, die Guardiola explizit nicht als Schiedsrichter-Kritik verstanden wissen wollte. "Ich will keine Beziehung zu den Referees. Es interessiert mich nicht." So sei die Premier League eben, "das ist kein Problem für mich".