Guardiola verliert die Geduld mit Mahrez - Profitiert Haaland?

Schon wieder ein Elfmeter, schon wieder Riyad Mahrez: Trotz des Gruppensiegs ärgerte sich ManCity-Trainer Pep Guardiola nach dem 0:0 beim BVB über ein "großes Problem".

Gregor Kobel hatte seine Hausaufgaben womöglich nicht gemacht, zumindest ließ er es sich nicht anmerken, als er nach Borussia Dortmunds 0:0-Remis gegen Manchester City die entscheidende Szene erklärte: In der 58. Spielminute hatte der BVB-Keeper einen Elfmeter von Riyad Mahrez gehalten.

Kobels lapidare Erklärung: "Ich habe einfach versucht, ein bisschen auf mein Gefühl zu hören, zu fühlen, welche Ecke es werden könnte." Dabei hätte er auch einfach behaupten können, er habe in seiner Spielvorbereitung sämtliche Elfmeter des ManCity-Offensivmanns aus der Vergangenheit minutiös seziert. Es gab ja genug - vor allem verschossene.

Von 32 Elfmetern, zu denen er in seiner Profikarriere für Klub und Nationalelf angetreten ist (ohne Elfmeterschießen), hat Mahrez nun satte zehn verschossen. Nur knapp 69 Prozent seiner Versuche saßen also, darunter auch ein Handelfmeter im Champions-League-Viertelfinalrückspiel in Dortmund 2020/21. Nun war der Fehlschuss am Dienstagabend verschmerzbar, weil sich ManCity auch durch das torlose Unentschieden vorzeitig den Gruppensieg gesichert hat. Zur Tagesordnung wollte Pep Guardiola diesmal allerdings nicht übergehen.

Guardiola verordnet Mahrez eine Elfmeter-Pause

Der Katalane hat zwar noch nie einen Spieler kritisiert, der mit einem Strafstoß gescheitert ist, und tat das auch in Dortmund nicht. "Ich bewundere den Mut der Jungs, die zu einem Elfmeter antreten", wiederholte er am Dienstag. Doch die vielen Fehlschüsse fangen an, ihn zu nerven. "Ich weiß nicht, wie viele Millionen Elfmeter wir vergeben haben, seit ich hier bin." Das sei "ein großes Problem" und passiere "zu oft".

Millionen waren es seit 2016 nicht, aber wettbewerbsübergreifend 25 - und damit laut "Opta" mehr als bei allen anderen Premier-League-Klubs in diesem Zeitraum. Mahrez war dabei immer wieder betroffen. Und anders als etwa im Oktober 2018, als der Algerier in Liverpool an Alisson gescheitert war (Endstand ebenfalls 0:0) und sich Guardiola danach vollkommen überrascht von dessen schwacher Bilanz vom Punkt gezeigt hatte, hat der Fehlschuss in Dortmund für Mahrez Folgen.

"Riyad wird darüber nachdenken, und er wird üben. Aber erst einmal wird er eine Pause machen", entschied Guardiola. Schließlich hatte der trickreiche Flügelstürmer, der den Elfmeter in Dortmund gegen Emre Can selbst erarbeitet hatte, erst im vorangegangenen Champions-League-Spiel verschossen. Beim FC Kopenhagen war ManCity deshalb ebenfalls nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Ist Haaland jetzt ManCitys erster Schütze?

Die Gemeinsamkeit: Erling Haaland war jeweils nicht auf dem Rasen. In Kopenhagen wurde der neue Torjäger des englischen Meisters gänzlich geschont, in Dortmund laut Guardiola nach einem Schlag auf dem Knöchel und wegen einer leichten Erkältung im Vorfeld des Spiels zur Pause sicherheitshalber ausgewechselt worden.

Erst am Wochenende hatte Haaland beim 3:1-Sieg gegen Brighton in der Premier League vom Punkt getroffen und damit auch seinen zweiten Strafstoß für seinen neuen Arbeitgeber versenkt. Mahrez hätte ebenfalls zur Verfügung gestanden. Gut möglich, dass Haaland ManCitys neuer Elfmeterschütze Nummer eins ist. Bislang verwandelte der Ex-Dortmunder in seiner Karriere 28. Vergeben hat er nur zwei.