Guardiola verärgert: Phillips "mit Übergewicht" von WM zurückgekehrt

Vor dem Restart der Premier League hat sich Pep Guardiola vehement über den Fitnesszustand von Kalvin Phillips beschwert. Laut dem spanischen Trainer sei der englische WM-Fahrer mit Übergewicht aus Katar zurückgekehrt.

Als Manchester City jüngst mit 3:2 im League Cup gegen den FC Liverpool gewann, fehlte Kalvin Phillips im Aufgebot der Skyblues. Die Entscheidung, ihn nicht zu nominieren, lag wohl im Fitnesszustand des 27-Jährigen, der nach der WM in Katar mit ein paar Pfunden zu viel nach Manchester zurückgekehrt worden war. "Er ist nicht verletzt. Er kam mit Übergewicht an", zeigte sich Pep Guardiola verärgert, wie unter anderem der "Guardian" berichtete.

Das englische Team war bei der Weltmeisterschaft durch ein unglückliches 1:2 gegen Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden. Phillips kam in den vorangegangenen Partien gegen Wales und Senegal zum Einsatz, blieb gegen die Equipe tricolore aber 90 Minuten auf der Bank.

Dass Phillips mit der englischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau trainierte und zudem bei der Ernährung beraten worden sei - daran hatte spanische Spitzencoach keinen Zweifel. Stattdessen wisse Guardiola nicht, woher das von ihm angeprangerte Übergewicht beim Mittelfeldspieler rühre.

Phillips hofft nach holprigem Start auf Einsatz gegen Ex-Klub

Jedenfalls sei Phillips weder in der Verfassung für eine Trainingseinheit noch für einen Einsatz im Spiel gewesen. Lange nachtragen werde Guardiola ihm seinen Zustand aber nicht. Vielmehr wolle der 51-Jährige auf den Engländer bauen, sobald dieser in Form sei. "Wenn er bereit ist, wird er spielen, denn wir brauchen ihn sehr", betonte der frühere Bayern-Coach.

Es bleibt aber abzuwarten, ob der Abräumer gegen seinen Ex-Klub schon wieder auf Spielzeit hoffen darf - Manchester City trifft am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Leeds United. Phillips hatte die Skyblues vor der Saison 49 Millionen Euro gekostet, kam aber bislang in dieser Saison nur auf einen Kurzeinsatz in der Premier League, auch weil ihn eine langwierige Schulterverletzung viele Wochen ausbremste.