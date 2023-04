Guardiola und Arteta: Zwei merkwürdige Sätze vor dem Topspiel

Während entscheidende personelle Fragen vor dem Premier-League-Gipfeltreffen zwischen ManCity und Arsenal noch offen sind, überraschen beide Trainer mit Einschätzungen.

Wie ist die Ausgangslage?

Pep Guardiola und Mikel Arteta gaben sich am Dienstag in ihren Pressekonferenzen alle Mühe, dem Duell einen vorentscheidenden Charakter abzusprechen. Doch das hindert Fans und Medien in England - und nicht nur dort - keineswegs daran, "einem der größten Spiele in der englischen Spitzenliga seit einem Jahrzehnt" (BBC) entgegenzufiebern.

Meister Manchester City empfängt an diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Tabellenführer Arsenal, und die Ausgangslage ist trotz ausstehender Nachholspiele denkbar einfach: Nur bei einem Sieg haben die Gunners den Titel noch in der eigenen Hand. Dazu kam es, weil die defensiv anfällige Arteta-Elf zuletzt dreimal nicht über ein Remis hinauskam, während ManCity munter gewann, den Rückstand auf fünf Punkte (bei zwei weniger absolvierten Spielen) verkürzte und deshalb auch als Favorit ins Spiel geht.

Was sagen die Trainer?

Beide Trainer weigerten sich im Vorfeld, diese Vorgeschichte anzuerkennen. Arteta stimmte zwar der "unglaublichen Form" des Gegners zu, aber nur mit dem Nachsatz: "Schaut, wo wir in der Tabelle stehen. Das bedeutet, wir sind auch in unglaublicher Form." Wer den Auftritt gegen Schlusslicht Southampton (3:3) am vergangenen Freitag sah, dürfte diese Einschätzung mindestens merkwürdig finden.

Noch merkwürdiger war allerdings, was Guardiola über Arsenals Formtief zur Unzeit kundtat: "Nach drei Spielen ohne Sieg wird es viel, viel schwerer" - für seine Mannschaft wohlgemerkt -, behauptete der Katalane und man durfte ihm getrost ein paar "Mind Games" unterstellen. "Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie mit besseren Ergebnissen anreisen würden." Dann allerdings wären ManCitys Aussichten auf die Titelverteidigung (und das Triple) weitaus schlechter.

Wie sieht die Personallage aus?

ManCity, seit Wochen ohne große Verletzungssorgen, muss lediglich auf Nathan Aké (Oberschenkelprobleme) verzichten, dessen Ausfall dennoch wehtun könnte: Bei beiden Siegen gegen Arsenal in dieser Saison - 1:0 im FA-Cup-Sechzehntelfinale und 3:1 in der Liga - hatte der Niederländer als Linksverteidiger Bukayo Saka kaum zur Entfaltung kommen lassen (und im Pokal sogar getroffen). Diesmal könnte Saka stattdessen Aymeric Laporte gegenüberstehen.

Die Gunners hoffen - wohl erfolglos - noch auf eine Wunderheilung von Innenverteidiger William Saliba, ohne den sie nicht mehr zu null gespielt haben und der seit Wochen schmerzlich vermisst wird. Etwas besser stehen die Chancen offenbar für Granit Xhaka, der das Southampton-Spiel krankheitsbedingt verpasst hatte. Da hatte Arsenal auch ohne Kontrahenten wie Erling Haaland oder Kevin De Bruyne die Balance gefehlt.

Wer überträgt ManCity-Arsenal live in TV und Stream?

In Deutschland ist das Premier-League-Topspiel live bei "Sky" zu sehen. Beim kicker gibt es wie gewohnt einen ausführlichen LIVE!-Ticker.