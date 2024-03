Guardiola über Haalands unglaublichen Fehlschuss: "Es geht um die Reaktion"

Manchester City hat im Stadtderby gegen United mit einem Comeback-Sieg optimale Voraussetzungen für das Spitzenspiel gegen Liverpool geschaffen. Nach dem 3:1 war ein denkwürdiger Fehlschuss von Erling Haaland eines der großen Themen.

Es war vielleicht die Szene des Manchester-Derbys, obwohl es sich dabei um keines der insgesamt vier Tore handelte. In der 45. Minute legte der überragende Phil Foden - beim Stand von 0:1 - nach perfekt vorgetragenem Angriff am Fünfmeterraum per Kopf quer - doch Erling Haaland brachte das Kunststück fertig, den Ball aus etwa zwei Metern mit dem Fuß übers leere Tor zu heben. Hätte der Norweger einfach den Kopf genommen, wäre der Ausgleich von ManCity wohl noch vor der Pause gefallen.

Die Reaktion von Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie sagte alles. Der Katalane war bereit zu jubeln, vergrub dann aber seinen Kopf in den Armen. Wie konnte das kein Tor sein? "Er war enttäuscht, ich war enttäuscht", erklärte Guardiola nach Abpfiff über die Bilder nach dem vergebenen Hochkaräter: "Ich möchte, dass er jedes Spiel vier oder fünf Tore schießt, wie gegen Luton."

Guardiola wollte die Szene verständlicherweise nicht überbewerten. "Es geht um die Reaktion. Er ist 10 Sekunden lang traurig, und er kann noch fünf weitere Chancen verpassen, und er ist auch 10 Sekunden lang traurig, aber danach löscht er es aus und macht weiter mit der nächsten", so der 53-Jährige: "Die großen, großen Spieler, die ich kennengelernt habe, und ich hatte das Glück, als Spieler und vor allem als Trainer viele davon zu erleben, haben diese unglaubliche Fähigkeit, in einem Augenblick zu vergessen."

Diese mentale Stärke beobachtet Guardiola auch in anderen Sportarten. "Tennisspieler, Golfspieler, Basketballspieler, wenn sie einen Fehlversuch haben, und jeder hat einen solchen, sagen sie 'Ok', lächeln, sind positiv und probieren es weiter. Das zeichnet die großen Spieler aus, und er hat es geschafft", freute sich der City-Coach mit dem Norweger, der in der Nachspielzeit noch einen schweren individuellen Fehler zum 3:1-Endstand nutzte.

28 Scorerpunkte von Foden

Großes Lob hatte Guardiola für Foden übrig, der "immer ein talentierter Spieler war, aber jetzt ist er reifer und versteht das Spiel besser, vor allem defensiv". Im Liga-Vergleich sieht Guardiola aktuell keinen Profi, der Foden übertreffen kann. "Was soll ich sagen? Er ist im Moment der beste Spieler in der Premier League, weil er so viele Dinge kann. Unglaublich", adelte Guardiola seinen Offensivmann.

Foden kommt in dieser Saison bereits auf 40 Pflichtspiele, in denen ihm 18 Tore und zehn Assists gelangen. "Er kann in der Mitte und auf der rechten Seite spielen, Momente schaffen und nach innen gehen, auf der linken Seite spielen und von links Tore schießen", gefällt Guardiola speziell die Flexibilität des 23-Jährigen.

In Kombination sollen Foden und Haaland erst Kopenhagen am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League und dann am Sonntag (16.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) Spitzenreiter Liverpool das Fürchten lehren.