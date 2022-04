Guardiola sieht Atletico-"Missverständnis"

Vor dem Champions-League-Viertelfinale räumt ManCity-Trainer Pep Guardiola mit einigen Klischees über Gegner Atletico auf - und kündigt eine "unglaubliche" Taktik an.

Er will vom "hässlichen" Atletico-Stil nichts hören: ManCity-Coach Pep Guardiola. imago images

Für zwei Trainer, die seit über einem Jahrzehnt Europas Fußball prägen, sind sich Pep Guardiola und Diego Simeone bislang erstaunlich selten begegnet. 2016 bezwang Simeone mit Atletico den FC Bayern mit Guardiola im Champions-League-Halbfinale (1:0/1:2), 2012 unterlag er Barça-Trainer Guardiola in der Liga mit 1:2 - das war's.

Am Dienstag aber, wenn sie sich ab 21 Uhr (LIVE! bei kicker) in Manchester zum Viertelfinalhinspiel gegenüberstehen, ziehen sich Gegensätze mal wieder an: hier Guardiolas Pass- und Ballbesitz-Maschinerie, dort Simeones unerschrockene Truppe, die auf Pässe und Ballbesitz im Zweifel pfeift.

Über diese dumme Diskussion werde ich nicht eine Sekunde sprechen. Pep Guardiola

Ein Clash der Spielkulturen also? Nicht mit Guardiola: "Über diese dumme Diskussion werde ich nicht eine Sekunde sprechen", wehrte der ManCity-Coach am Montag ab, als er gefragt wurde, welcher Stil denn der "richtige" sei. "Jeder versucht, das Spiel zu gewinnen. Gewinnen sie, haben sie Recht, gewinnen wir, haben wir Recht."

Guardiola sieht Atletico "viel offensiver, als die Leute denken"

Überhaupt schien der Katalane mit einigen Atletico-Klischees aufräumen zu wollen. "Es gibt ein Missverständnis über die Art, wie sie spielen", berichtete er nach seiner Videoanalyse. "Sie ist viel offensiver, als die Leute denken." Zwar meide der amtierende spanische Meister im Aufbau das Risiko durchs Zentrum, "aber sie haben viel Qualität im letzten Drittel".

Und die "hässliche" Seite Atleticos, das Aggressive, Theatralische, nicht immer Sportliche, das fest zum Simeone-Fußball gehört? "Wir machen das Gleiche", behauptete Guardiola: "Wir verteidigen unsere Position." Er werde nicht über andere urteilen. Aber "was heißt hässlich spielen? Meine Mannschaft hat im Old Trafford gewonnen und Bernardo Silva hat fünf Minuten an der Eckfahne verbracht. Das ist nicht hässlich. Es ist das Verteidigen der eigenen Position."

Der wiederkehrenden Debatte, wonach Guardiola gerade in der Champions League taktisch gerne zu viel will und seiner Mannschaft damit im Weg steht, begegnete er vor dem Viertelfinale mit Sarkasmus: "Es wäre langweilig, wenn ich immer gleich spielen lassen würde. Deswegen denke ich zu viel nach und mir dumme Taktiken aus. Morgen werde ich eine unglaubliche anwenden: Wir spielen zu zwölft!"