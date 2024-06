Guardiola schließt Barca-Comeback aus

Pep Guardiola steht aller Voraussicht nach vor seiner letzten Saison als Trainer von Manchester City. Was er nach seiner dortigen Ära plant, ist noch ungewiss. Nun hat der Katalane zumindest eine Sache ausgeschlossen: dass er jemals zum FC Barcelona zurückkehrt. "Ja, sie ist geschlossen", antwortete Guardiola am Rande eines von ihm selbst gesponserten Golfturniers in Girona auf die Frage, ob die Tür für ein Comeback bei Barca - wann auch immer - zu sei. Der spanische Topklub geht nach der Trennung von Xavi mit Hansi Flick in die Spielzeit 2024/25.