Guardiola nominiert De Bruyne "wahrscheinlich zu früh"

Manchester City muss in diesem Jahr womöglich noch sieben Spiele bestreiten, was Pep Guardiola die Rückkehr von Kevin De Bruyne umso mehr herbeisehnen lässt. Wird der Katalane übermütig?

Ein weiterer Titel winkt Manchester City, das dafür nur zwei Spiele gewinnen muss - doch die kommen für den Triple-Sieger zur Unzeit. Kurz vor der Klub-Weltmeisterschaft hat die Mannschaft von Pep Guardiola in der Premier League vier Spiele in Folge nicht gewonnen, ist in der Tabelle hinter Aston Villa auf Rang vier abgerutscht.

Dabei ist es diesmal nicht nur eine Ergebniskrise, wie sie die Skyblues in dieser Phase der Saison immer mal wieder begleitet. Auch spielerisch muss sich das Erfolgsteam aktuell neu finden. Ohne, dass Guardiola dafür alle Spieler zur Verfügung stehen.

Podcast Was bringt ein DFL-Investor der Bundesliga? Wir blicken auf die drängenden Fragen rund um die Abstimmung über einen DFL-Investoren-Einstieg. Beim BVB gibt es zwei Ausfälle - und bei uns eine Nachricht aus den USA. alle Folgen

Vor allem das Mittelfeld samt seiner Balance wirft zurzeit Fragen auf, wo im Besonderen Kevin De Bruyne seit Monaten schmerzlich vermisst wird. Der Belgier hatte sich Mitte August ganz zu Beginn der Saison schwer am Oberschenkel verletzt - eine Verletzung, die ihm noch aus dem gewonnenen Champions-League-Finale nachgehangen war.

Die Rückkehr des inzwischen 32 Jahre alten Weltklassespielers wurde noch gar nicht unbedingt konkret, da nominierte Guardiola ihn dieser Tage für Citys Kader für die Klub-WM - und bezog vor dem Gastspiel bei Aufsteiger Luton am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) beinahe reumütig Stellung.

"Es ist wahrscheinlich zu früh, ich weiß es noch nicht", räumte der Katalane ein, der aktuell einen Weg sucht, "zu überleben, wenn er (De Bruyne, d. Red) nicht hier ist". Das ist er auch noch nicht im Mannschaftstraining, verriet Guardiola, der Mittelfeldmann habe erst wieder mit dem Lauftraining begonnen. Klingt nicht danach, als sei er schon wieder bereit für den Spielbetrieb.

Zwei Ligaspiele zwischen Weihnachten und Silvester

Der Belgier, der durch seine Aktionen enorm viel Torgefahr heraufbeschwört, sei laut Guardiola "so wichtig" für das Spiel seiner Mannschaft. Der Erfolgstrainer wolle seinen Schlüsselspieler zwar nicht unter Druck setzen, doch ein bisschen verzweifelt und überhastet mutet dessen Kadernominierung schon an - falls Guardiola die Öffentlichkeit nicht ein wenig hinters Licht führen will.

Nach dem Luton-Spiel stehen für City noch die letzte Gruppen-Partie in der Champions League bei Roter Stern Belgrad (Mittwoch, 13. Dezember) und das Liga-Heimspiel gegen Crystal Palace an (Samstag, 16. Dezember), ehe am folgenden Dienstag (19. Dezember) das Halbfinale der Klub-WM steigt. Das Endspiel würde am Freitag (22. Dezember) folgen, bevor sich noch zweimal in diesem Kalenderjahr der Liga-Alltag meldet (27. Dezember bei Everton, 30. Dezember gegen Sheffield).