Guardiola nicht im Sommer nach München

Wer wird neuer Bayern-Trainer? Aktuell kursieren immer wieder neue Namen. Pep Guardiola wird es im Sommer nicht. Das Management von Manchester Citys Coach hat nämlich einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge ausgeschlossen, dass der 53-Jährige in diesem Sommer nach München zurückkehrt. Die spanische Spieler- und Trainerberatungsagentur Tacticgrup, die auch Guardiola betreut, teilte mit: "Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option."