Guardiola mit Kampfansage: "Sie werden sehen, was passiert"

Mit dem Sieg der Klub-Weltmeisterschaft hat Manchester City das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte gekrönt und den fünften Titel im Jahr 2023 gefeiert - so viele wie nie ein anderer englischer Klub zuvor. Pep Guardiola ist sich sicher: "So sehr du auch gewinnst, sie wollen, dass du scheiterst."

Sicherte sich in seiner Laufbahn bereits zum vierten Mal die Klub-WM: Pep Guardiola. picture alliance / NurPhoto

Mit dem 4:0 über Fluminense in Jeddah sicherte sich Manchester City erstmals in der Vereinsgeschichte die Klub-Weltmeisterschaft. Nach der englischen Meisterschaft, dem FA Cup, der Champions League und dem europäischen Supercup war es der fünfte große Titel im Jahr 2023 - so viele, wie kein englischer Verein je zuvor innerhalb eines Kalenderjahres erreichte.

Es war folglich auch die erfolgreichste Zeit der mittlerweile siebeneinhalb Jahre, die der Spanier nun an der Seitenlinie der Skyblues steht. Schon zuvor hatte er bereits viermal die Meisterschaft (17/18, 18/19, 20/21, 21/22), viermal den League Cup (17/18, 18/19, 19/20, 20/21), zweimal den Community Shield (18/19, 19/20) und einmal den FA Cup (18/19) in den himmelblauen Teil Manchesters geholt.

Vor dem letzten Spiel des historischen Jahres für Manchester City gegen den FC Everton am Mittwochabend (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gab sich der 52-Jährige allerdings überzeugt, dass sich viele Fußballfans nun "mehr denn je" nach einem Versagen seiner Mannschaft sehnen. "So sehr du auch gewinnst, sie wollen, dass du scheiterst."

Erinnerungen an 2009

Für Guardiola ist das allerdings keine neue Situation. "Ich habe mich so gefühlt, als wir mit Barcelona das Sextuple gewonnen haben", erinnerte sich der Coach an das Jahr 2009, in dem er mit den Katalanen neben der Champions League, der Meisterschaft, dem Pokal und der Klub-WM auch den nationalen sowie europäischen Supercup feierte.

Zumindest in den vergangenen Wochen gibt die Guardiola-Elf ihren Kritikern Grund zur Hoffnung. Nach nur einem Sieg in den jüngsten sechs Ligaspielen (2:1 bei Luton Town) läuft Manchester City der Musik in der Premier League aktuell ein wenig hinterher. Als Tabellenfünfter beträgt der Rückstand zum FC Liverpool mittlerweile acht Zähler, allerdings haben die Reds auch bereits zwei Spiele mehr absolviert. Der FC Arsenal, aktuell Zweiter, hat nach einer Partie mehr sechs Zähler Vorsprung.

Guardiola stellte sich jedoch voller Überzeugung hinter seine Mannschaft. "In dem Moment, in dem du nicht gewinnst, wirst du Zweifel bekommen", sagte der Teammanager, doch das sei "okay. Zweifeln Sie weiter, wir werden sehen, was passiert."