Guardiola kündigt seinen Abschied bei ManCity an

Teammanager Pep Guardiola hat angekündigt, den englischen Meister Manchester City 2023 zu verlassen. Zudem hat der 50-Jährige genaue Vorstellungen davon, wie es danach mit ihm weitergehen könnte.

Guardiola will ManCity wohl mit Ende seines Vertrags im Sommer 2023 verlassen und anschließend Nationaltrainer werden. Das sagte der spanische Starcoach am Mittwoch nach Angaben verschiedender brasilianischer Medien wie ESPN Brasil oder Globo im Rahmen eines Events der brasilianischen Investmentgesellschaft XP Investimento. Dort war Guardiola als Gesprächspartner aus Manchester zugeschaltet.

"Ich denke, nach sieben Jahren muss ich eine Pause einlegen", sagte demnach der 50-Jährige, der mit Blick auf sein nächstes Berufsziel verriet: "Eine Nationalmannschaft, ja. Der nächste Schritt wird eine Nationalmannschaft sein, wenn es die Möglichkeit gibt."

Sabbatical vor neuem Job - wie 2012 vor Bayern-Engagement

Er wolle gerne ein Team "bei einer Europameisterschaft, einer Copa America oder einer Weltmeisterschaft trainieren", sagte der Katalane. Zuvor wolle er wie im Anschluss an seine Amtszeit beim FC Barcelona allerdings ein "Sabbatical" einlegen, um innezuhalten und von anderen Trainern zu lernen. 2012 verließ der frühere Mittelfeldspieler den FC Barcelona und heuerte dann ab 2013 beim FC Bayern an.

Die große Sehnsucht nach der Champions League

Guardiola ist seit 2016 Trainer der Citizens. In seiner bisherigen Amtszeit führte der Erfolgscoach City unter anderem zu drei Meisterschaften und einem Pokalsieg. Im vergangenen November hatte Guardiola seinen Vertrag in Manchester um zwei Jahre bis Ende der Saison 2022/23 verlängert. Während seiner Zeit beim FC Bayern holte er drei Meisterschaften in Serie (2014 bis 2016). Doch sowohl in England wie auch in Deutschland schaffte er es nicht, die Champions League zu gewinnen, was ihm nur mit Barcelona glückte.