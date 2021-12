Guardiola: "Krise, Krise, ich weiß nicht, ob es eine Krise ist"

Am Dienstagabend beschließt Manchester City die Champions-League-Gruppenphase mit einem Auswärtsspiel in Leipzig. Schon jetzt ist den Citizens die Spitzenposition in Staffel A nicht mehr zu nehmen - Pep Guardiola will die Partie deshalb dazu nutzen, Spieler aus der zweiten Reihe einzusetzen.

Kehrt am Dienstag mit Manchester City mal wieder nach Deutschland zurück: Pep Guardiola. getty images