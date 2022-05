Guardiola klagt: "Jeder ist für Liverpool - auch die Medien"

Seit dem Wochenende ist Manchester City in der Pole Position auf den englischen Meistertitel. Pep Guardiola spürt Gegenwind - und muss im Saisonendspurt auf gleich drei Defensivspieler verzichten.

"Jeder in diesem Land ist für Liverpool - auch die Medien, jeder", sagte Guardiola nach dem 5:0 über Newcastle zu "beIn Sports". Durch den Patzer der Reds gegen die Tottenham Hotspur und den eigenen Kantersieg hält Guardiolas Team bei drei Punkten Vorsprung und noch drei ausstehenden Spielen alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Die Sympathien hat Guardiola seiner Ansicht nach jedoch nicht auf seiner Seite, "weil Liverpool eine unglaubliche Geschichte in den europäischen Wettbewerben hat", erklärte der Spanier - und schickte noch eine kleine Spitze in Richtung Anfield Road: "Nicht in der Premier League, da haben sie nur einen Titel in 30 Jahren gewonnen."

City hingegen könnte bereits den vierten Titel innerhalb von fünf Jahren feiern. "Wir sind seit elf oder zwölf Jahren dabei", so Guardiola weiter. "Ich weiß, wir sind manchmal unbequem, aber mir ist es egal, dass die Leute es Liverpool mehr gönnen als uns. Es ist kein Problem."

Walker, Stones und Ruben Dias fallen aus

Die letzten drei Saisonspiele muss Guardiola allerdings ohne ein Abwehr-Trio bestreiten. Für Ruben Dias, der sich beim Sieg über Newcastle verletzte, ist die Saison ebenso gelaufen wie für Kyle Walker und John Stones. Aber auch das sei "kein Problem in unserer Situation", sagte Guardiola. "Wenn Rodri die Position spielen muss, ist es kein Problem - oder wenn es jemand aus der Akademie ist."