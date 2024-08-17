Transfermeldung

Guardiola: Keine Anfragen für Joao Cancelo

Joao Cancelo
Cavaco Cancelo, Joao Pedro
Manchester City Manchester City

Manchester City hat bislang keine Anfragen für Joao Cancelo (30) erhalten. "Nein", bestätigte Trainer Pep Guardiola am Freitag. Der noch bis 2027 gebundene Außenverteidiger und frühere Bayern-Profi ist nach seiner einjährigen Leihe zum FC Barcelona zu Englands Meister zurückgekehrt, ohne eine echte Perspektive zu haben. "Vielleicht bleibt er, vielleicht wird er verliehen", so Guardiola, das hänge von Berater und Klub ab. "Wenn er bleiben muss, werden wir ihn wie alle anderen Spieler auch behandeln: mit Respekt."

