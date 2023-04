Guardiola: "Ich bin emotional zerstört"

Pep Guardiola fühlte sich nach dem Champions-League-Duell mit Ex-Klub Bayern viel älter als vorher - und blickte mit gehörigem Respekt aufs Rückspiel.

Der Trainer, der nach dem einem 3:0-, 5:0- oder 7:0-Hinspielsieg öffentlich erklärt, dass man eigentlich schon jetzt in der nächsten Runde stehe, muss wohl erst erfunden werden. Und auch Pep Guardiola tat nach Manchester Citys 3:0-Erfolg gegen den FC Bayern am Dienstagabend das Branchenübliche: Er warnte.

"Ich weiß genau, was dort zu tun ist", sagte der Katalane nach der Hälfte des Champions-League-Viertelfinals über das Rückspiel am nächsten Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Allianz-Arena: "Wenn du nicht sehr gut spielst, können sie einmal, zweimal, dreimal treffen. Das weiß ich, das wissen die Spieler. Es ist ein unglaubliches Ergebnis, aber wir müssen unser Spiel mit riesiger Persönlichkeit spielen." Er habe zwei Jahre in München gelebt. "Ich kenne ihre Mentalität und Qualität."

Guardiola: "Ich bin heute zehn Jahre gealtert"

Wie auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte Guardiola im Dauerregen von Manchester kein typisches 3:0-Spiel gesehen. "Es war nicht angenehm. Ich bin emotional zerstört", sagte der 52-Jährige - oder 62-Jährige? "Ich bin heute zehn Jahre gealtert. Es war so ein anspruchsvolles Spiel. Sie hatten Chancen, um Tore erzielen." Er habe das Gefühl, "dass andere Mannschaften in der vergangenen Saison weniger Chancen hatten und getroffen haben".

Doch mehr Fehler machten an diesem Abend die Bayern, und Guardiolas Mannschaft nutzte sie eisern aus. "60 Minuten lang war es ein enges Spiel. In vielen Momenten waren sie besser als wir, aber das zweite Tor hat uns sehr geholfen", analysierte Guardiola. "Wir waren aggressiv, das zweite Tor ist so entstanden."

Dass er Minuten vor Bernardo Silvas - von Dayot Upamecano begünstigtem - Treffer Kevin De Bruyne für Julian Alvarez ausgewechselt hatte, sei eine rein "taktische Entscheidung" gewesen, betonte Guardiola, obwohl der Belgier kurz zuvor an der Seitenauslinie ausgerutscht war und sich scheinbar am Knie verletzt hatte. Doch davon wollte sein Trainer hinterher nichts wissen: "Wir haben Julians Extra-Energie gebraucht."