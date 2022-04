Guardiola hadert: "Man kann es kaum besser spielen"

Mit einem 2:2 trennten sich Manchester City und der FC Liverpool im Premier-League-Topspiel. Die Vorentscheidung in der Meisterschaft blieb aus. Auch weil City die eigene Überlegenheit nicht ausnutzte.

Vier Tore, massig Chancen und ein enormes Tempo: Das 2:2 zwischen Manchester City und dem FC Liverpool hielt alles, was das Topspiel im Vorfeld versprochen hatte. "Auf jeden Fall", antwortete City-Coach Pep Guardiola nach Abpfiff bei "Sky" auf die Frage, ob ihm das Spiel gefallen habe, und fügte an: "Für solche Spiele ist man Trainer."

City "lässt Liverpool am Leben"

Der Auftritt seiner Mannschaft gegen den großen Rivalen begeisterte den Spanier: "Gegen diese Mannschaft kann man es kaum besser spielen." Er habe "das Gefühl gehabt, wir haben sie am Leben gelassen".

Neben der starken Leistung mit Ball, stellte Guardiola in diesem Kontext auch die Defensive seiner Mannschaft in den Fokus: "Wir haben sie gut verteidigt, sie hatten wenig Chancen." Dies sei aufgrund der hohen Qualität und "offensiven Bedrohung", die Spieler wie Sadio Mané, Mohamed Salah oder der später eingewechselte Roberto Firmino hätten, nicht selbstverständlich.

Dennoch reichte es für die Citizens nicht zu einem Sieg - auch aufgrund der Chancenverwertung. Diese bemängelte der Coach besonders hinsichtlich der Schlussphase: "Bei den Chancen, die wir gegen Ende des Spiel hatten, muss die Entscheidungsfindung besser sein." Tatsächlich ließen die Skyblues gleich mehrere gute Möglichkeiten aus. "Wir waren besser, aber leider blieb es beim 2:2", fasste Guardiola zusammen.

Das bessere Team belohnt sich nicht

Da sich Manchester City dafür jedoch nicht belohnte, verpasste der Spitzenreiter eine Vorentscheidung um dem Titel. Guardiola nahm dies mit gemischten Gefühlen auf. Zwar bereue er nichts und seine Spieler "können vergeben, was sie wollen", doch die Bedeutung der verpassten Gelegenheit war dem 51-Jährigen dennoch bewusst: "Wir sind immer noch Tabellenführer, aber haben einen großen Schritt verpasst."

Einen weiteren großen Schritt können die Skyblues kommenden Samstag gegen den selben Gegner gehen: Um 16.30 (LIVE! bei kicker) treffen die Kontrahenten im Halbfinale des FA Cups erneut aufeinander. Schlüsse darauf wollte der Spanier aus dem Ligaspiel jedoch nicht ziehen: "Erstmal haben wir die Champions League vorzubereiten, danach können wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren." Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse bei Atletico Madrid an.