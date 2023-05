Guardiola: "Finale gegen Inter nicht das beste Geschenk"

Mit einer herausragenden Leistung, einem klaren 4:0-Erfolg, zog Manchester City gegen Real Madrid ins Champions-League-Finale ein. Dementsprechend zufrieden zeigten sich die Protagonisten bei den Engländern.

"Ich hatte ein gutes Bauchgefühl, auch nach dem, was letztes Jahr passierte. Da hatten wir sehr gelitten", meinte ein sichtlich zufriedener Pep Guardiola nach der Galavorstellung seines Teams im heimischen wie lautstarken Etihad Stadium am Mittwochabend. "Es war vorher sehr ruhig in der Kabine, die Spieler haben einige Witze gemacht, ich hatte keine Aufregung oder Angst gespürt. Wir haben Charakter und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt", meinte der ManCity-Coach weiter.

Grealish: "Nicht viele Teams schaffen so etwas"

Überglücklich zeigte sich Jack Grealish. "Ich stand nach letzter Woche richtig unter Strom. Eine Woche später stehe ich nun hier und wir gewinnen 4:0. Jetzt diesen Moment zu erleben, ist so schön", meinte der englische Nationalspieler, der nachschob: "Nicht viele Teams schaffen so etwas gegen Real."

Mit dieser Feststellung hatte Grealish durchaus Recht. Denn nur ein einziges Mal in der Champions-League-Geschichte hatte Real ebenfalls mit 0:4 verloren - und zwar im Achtelfinalrückspiel 2009 an der Anfield Road beim FC Liverpool. "Wenn wir alle beisammen haben und so spielen - vor allem hier zu Hause - fühlen wir uns so, als ob uns niemand stoppen kann", erklärte der 27-jährige Offensivakteur die derzeitige Top-Verfassung seines Teams.

Guardiola lobt Bernardo Silva

Während DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan erneut stark aufspielte und mit dem Assist zum 2:0 von Bernardo Silva seine siebte Torbeteiligung an den letzten acht Treffern der Skyblues feierte, brachte sich der Portugiese mit seinem Doppelpack wieder selbst mit sich ins Reine: "Nach dem Hinspiel habe ich mich nicht gut gefühlt, ich wollte es heute für meine Teamkollegen und die Fans besser machen." Gesagt, getan - und als Belohnung das Ticket fürs Champions-League-Finale gebucht.

Er ist einer der besten Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe. Pep Guardiola über Bernardo Silva

Ein dickes Lob erhielt Bernardo Silva so auch von Guardiola: "In diesen Spielen, in denen es besonders darauf ankommt, ist Bernardo Silva immer da. Er ist einer der besten Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe", so der Katalane, der auch schon auf das Finale gegen Inter Mailand in Istanbul am 10. Juni (Samstag, 21 Uhr) vorausblickte. Seine erste Einschätzung: "Ein Finale gegen italienisches Team ist ehrlichgesagt nicht das beste Geschenk. Sie sind schwer zu schlagen. Aber wir haben Zeit, uns mental vorzubereiten."