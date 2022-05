Guardiola fassungslos: "Das ist nicht passiert"

Pep Guardiola muss weiter auf den nächsten Champions-League-Titel warten. Real Madrids Comeback überraschte ihn nur teilweise.

Pep Guardiola hat einen Champions-League-Rekord eingestellt, doch um den ging es den Bossen von Manchester City eigentlich nicht, als sie den Katalanen 2016 verpflichteten.

Durch das dramatische Aus bei Real Madrid am Mittwochabend (1:3 n.V.) ist nun kein Trainer häufiger im Halbfinale dieses Wettbewerbs gescheitert als Guardiola, der mit dem sechsten Fehlversuch mit José Mourinho gleichgezogen ist. Das Warten auf seinen dritten Champions-League-Titel geht 2022/23 ins bereits zwölfte Jahr.

Guardiola: "Es war ja nicht so, dass du gelitten hast"

Doch diesmal gab es wenige Anhaltspunkte, Guardiola dafür verantwortlich zu machen. Obwohl es seine Spieler in Madrid nach Riyad Mahrez' Führungstor (73.) wie schon im Hinspiel verpasst hatten, für klare Verhältnisse zu sorgen, hatte sich Rodrygos 84-Sekunden-Doppelpack (90./90.+1) nicht angekündigt.

"Nach dem Tor haben wir das Spiel kontrolliert", rekapitulierte Guardiola die zweite Hälfte und hob dabei auch seinen Joker Jack Grealish hervor. "Wir haben unser Tempo und zu unserem Spiel gefunden und die Spieler haben sich wohlgefühlt."

Real wirkte geschlagen. "Es war ja nicht so, dass sie in den letzten zehn Minuten Angriff um Angriff gestartet haben und du gelitten hast. Das ist nicht passiert", war Guardiola fassungslos. Und doch wunderte ihn das späte Comeback der Königlichen nicht. "Es ist in ihrer Geschichte schon oft passiert."

Genau wie es in ManCitys Geschichte jetzt schon oft passiert ist, auf tragische Weise das große Champions-League-Ziel zu verpassen. "Fußball ist unberechenbar", erfuhr Guardiola erneut. "Das müssen wir akzeptieren."