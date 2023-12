Guardiola: Ein "vergiftetes" Lob für Postecoglou?

Natürlich schwärmte Pep Guardiola vor Manchester Citys Duell mit Tottenham von Ange Postecoglous Fußball. Ganz uneigennützig tat er das aber kaum.

Arm in Arm anno 2019: Ange Postecoglou (li.) und Pep Guardiola. imago images / Kyodo News

Lukas Nmecha traf damals in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Doch das war nicht der Grund, warum Pep Guardiola am Freitag auf ein Testspiel zu sprechen kam, das bereits fast viereinhalb Jahre zurückliegt. Am 27. Juli 2019 hatte Manchester City mit Nmecha, Leroy Sané und Angelino bei den Yokohama F. Marinos gewonnen. Der gegnerische Trainer: Ange Postecoglou.

Im Vorfeld "habe ich damals ein paar Clips gesehen und gesagt: 'Wow'", sagte Guardiola, der überhaupt gerne mal "Wow" sagt. "Ich habe meinen Spielern damals erklärt, dass wir auf eine gute Mannschaft treffen, der Spielaufbau, das hohe Pressing. Seitdem habe ich seinen Weg verfolgt", also Postecoglous, der beide Trainer an diesem Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Topduell des 14. Premier-League-Spieltags zusammenführt: ManCity, Zweiter und bis vor kurzem Tabellenführer, gegen Tottenham, Fünfter und bis vor kurzem Tabellenführer.

Auf die Frage, ob er viele Tore erwarte, antwortete Guardiola auf seiner Pressekonferenz am Freitag "Ja" und ließ das erst mal für einige Sekunden so stehen. "Ich möchte unsere Fans ermutigen, ins Stadion zu kommen, weil wir Spaß haben werden." Doch wie fair wird dieser Spaß tatsächlich verteilt sein?

Guardiola: "Postecoglou macht den Fußball zu einem besseren Ort"

Zwar ist Guardiola nicht zu Unrecht davon "beeindruckt", dass man die Spurs im ersten Jahr nach Harry Kane längst als Postecoglous Team wahrnimmt. Stichwort "Ange Ball", der mit einer extrem hohen Abwehrreihe und aggressivem Pressing regelmäßig pure Unterhaltung bietet. "Er macht den Fußball zu einem besseren Ort", schwärmt Guardiola und erwartet "absolut nicht", dass Postecoglou gegen ManCity von seinem Ansatz abrücken wird. "Das wird nicht passieren."

Doch natürlich weiß auch der Katalane, dass, erstens, die Spurs ihre jüngsten drei Spiele nach Rückstand verloren haben, und, zweitens, seine eigene Mannschaft nur zu gerne hohe Abwehrlinien bespielt, die etwa Liverpool am vergangenen Samstag nicht anzubieten bereit war. Insofern enthält sein Lob auch eine dezente giftige Note, und seine Erwartung, dass Postecoglou nichts ändern wird, kommt eher einem Wunsch gleich.

Zuletzt war bei Tottenham jedenfalls nicht zu übersehen, dass zu Saisonbeginn noch mehr Personal und Kraft zur Verfügung standen, um den Powerfußball des Australiers 90 Minuten lang durchzuziehen. Beim jüngsten 1:2 gegen Aston Villa kam Heung-Min Son & Co. außerdem ständig die herausragende Abseitsfalle der Gäste in die Quere.

Gut möglich also, dass der Australier am Sonntag den Fußball insbesondere für Guardiola und Erling Haaland zu einem besseren Ort macht.