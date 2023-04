Guardiola: "Das ist Schwachsinn"

Historie und Form sprechen vor dem Premier-League-Topspiel gegen Arsenal klar für Manchester City. Pep Guardiola hat dafür eine Erklärung.

Pep Guardiola will immer den Ball, insofern wird er am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) leiden müssen. "Das wird kein Spiel, in dem eine Mannschaft 65 bis 70 Prozent Ballbesitz haben wird", prognostizierte Manchester Citys Trainer vor dem Premier-League-Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter Arsenal. "Das wird nicht passieren."

Noch haben beide Mannschaften den Meistertitel selbst in der Hand, das wird nach dem Schlusspfiff aber nur noch für eine gelten. Als "sehr wichtig", aber "nicht entscheidend" stuft Guardiola die Partie ein, für die es einen Favoriten gibt, der nicht zur Tabelle passen will: Alles scheint aktuell für ManCity zu sprechen.

ManCity hat die jüngsten elf Ligaspiele gegen Arsenal gewonnen

Während Arsenal zuletzt dreimal unentschieden spielte und bei zwei mehr absolvierten Spielen deshalb nur noch fünf Punkte Vorsprung hat, hat ManCity seit dem 2. Februar (0:1 bei Tottenham) keines von 16 Pflichtspielen verloren (bei 13 Siegen) - und gleichzeitig auch noch die letzten elf Liga-Aufeinandertreffen mit den Gunners allesamt gewonnen. Darunter war auch das Hinrundenspiel am 15. Februar in London (3:1).

Wie hat es ManCity erneut geschafft, in Topform zu sein, wenn es darauf ankommt? Hat Guardiola dafür auf dem Trainingsplatz den Grundstein gelegt? Von wegen, findet Guardiola selbst: "Daran glaube ich nicht. Wenn wir verlieren, heißt es immer als Erstes, die Physis habe nicht gestimmt. Das ist Schwachsinn."

Übers Triple sprechen Fans und Medien, Guardiola nicht

Dazu gebe es erstens während eines Fußballspiels viel zu viele Aspekte, und zweitens hat Guardiola eine bessere Erklärung: "In der letzten Phase der Saison wissen wir, dass es bei jeder Niederlage vorbei sein kann. Dieses Gefühl kann man im September, Oktober, November nicht haben, gerade wenn man zweimal hintereinander Meister geworden ist."

In der 100-Punkte-Saison 2017/18 etwa habe man jedes Spiel wie ein Finale betrachtet, das sei nach einer doppelten Titelverteidigung aber automatisch anders. "Doch jetzt sehen wir das Ende nah vor uns, jetzt sehen wir genau, wofür wir spielen", sagt Guardiola, ohne das Wort Triple zu erwähnen, über das Fans und Medien in England sprechen, seit ManCity das Champions-League-Halbfinale und das FA-Cup-Endspiel erreicht hat - und seit Arsenal in der Liga nicht mehr gewinnt.