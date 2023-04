Guardiola bestätigt: Haaland wieder fit und bereit für Bayern

Eine Hoffnung weniger für den FC Bayern: Manchester City wird im Viertelfinale der Champions League mit Erling Haaland planen können.

Zuletzt hatte der Norweger sowohl den souveränen 4:1-Erfolg am vergangenen Spieltag der Premier League gegen den FC Liverpool als auch die Auftritte der norwegischen Nationalmannschaft in der Woche zuvor in der europäischen WM-Qualifikation verpasst. Eine Leistenverletzung setzte den 22-Jährigen außer Gefecht.

Doch nun ist Erling Haaland wieder zurück - und bereit für einen Einsatz: "Er hat die letzten beiden Tage wirklich hervorragend trainiert", sagte ManCity-Coach Pep Guardiola am Karfreitag auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel am Karsamstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Southampton. "Er wird bereit sein."

Schlechte Nachrichten also für den FC Bayern. Haaland hat für den englischen Meister in allen Pflichtspielen bisher 42 Tore erzielt, alleine zehn in der Königsklasse. Seine unfassbare Wucht vor des Gegners Tor, die er bereits zu Dortmunder Zeiten unter Beweis gestellt hatte, bekam jüngst auch RB Leipzig am eigenen Leib zu spüren: Zum 7:0-Sieg ManCitys im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League steuerte Haaland gleich fünf Tore bei. Am Dienstagabend (21 Uhr) obliegt es nun der Bayern-Abwehr im Viertelfinale, die Tormaschine des englischen Meisters zu stoppen.

Keine Auskünfte zu Foden

Keine News gab Guardiola zu Phil Foden preis. Der englische Nationalspieler hatte den Sieg gegen Liverpool ebenfalls verpasst, weil er sich einer Blinddarmoperation hatte unterziehen müssen.