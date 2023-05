Guardiola beruhigt sich selbst: "Wir wollen keine Revanche"

Manchester City reiste am Montag nach Madrid. Bei Real geht es für die Skyblues vor allem um Vergangenheitsbewältigung - auch wenn Pep Guardiola davon nichts wissen will.

Kurze Rückblende auf den 4. Mai 2022: ManCity tritt nach einem furiosen 4:3 im Heimspiel gegen Real im Santiago Bernabeu an, um den letzten Schritt ins Champions-League-Finale zu machen. Die Hürden Sporting und Atletico haben die Skyblues schon übersprungen - und sie führen ja auch im Rückspiel bei den Königlichen bis zur 90. Minute 1:0.

Doch dann kommt Rodrygo und dreht die Partie binnen Sekunden - 2:1 nach 96 Minuten, 3:1 für Real nach 120 Minuten. Das nächste Traumata für Guardiola. Der nächste Tiefschlag für ManCity in der Königsklasse, die sie einfach nicht gewinnen können.

Fast ein Jahr später kehrt Guardiola zurück nach Madrid und will partout keine Verbindungen sehen zu dem, was damals passierte. "Es sind komplett verschiedene Spiele", sagt der katalanische Coach auf der Spieltags-Pressekonferenz im Bauch des Real-Stadions am Montagabend. Gut möglich, dass er damit das Drama von damals einfach nicht an sich ranlassen möchte. "Was in der Vergangenheit passiert ist, bleibt in der Vergangenheit", so der 52-Jährige philosophisch.

Es klingt, als würde er versuchen, die Anspannung herunterzuspielen, "es gehe ja nur um eine neue Möglichkeit" für Manchester City den heißersehnten Henkelpott nach zahllosen, vergeblichen Anläufen zu gewinnen. Unter Guardiola zu gewinnen. Der Trainer weiß, wie sich dieser Pott anfühlt, doch seine Hände haben die beiden großen Ohren dieser Trophäe zuletzt vor über zehn Jahren angepackt.

2011 gewann er mit Barcelona den wichtigsten Klubwettbewerb zum zweiten Mal nach 2009 (jeweils gegen Manchester United), doch seine drei Anläufe mit dem FC Bayern und die sechs mit Manchester City endeten meist dramatisch. 2021 war er fast am Ziel, doch Thomas Tuchel und der FC Chelsea hatten etwas dagegen.

Wir sind nicht hier für eine Revanche. Pep Guardiola

Nun also wieder Real Madrid. Erst in Spaniens Hauptstadt, dann auf der Insel. Das macht die Ausgangslage anders. Aber besser? "Wir sind nicht hier für eine Revanche", sagt Guardiola. Wenn die Skyblues am 17. Mai den amtierenden Titelträger ausgeschaltet haben sollten, wird es sich aber genau so anfühlen. Guardiola weiß das. "Wer diesen Pokal gewinnen will, muss die besten Mannschaften schlagen. Und Real Madrid war das beste Team in den letzten sieben, acht Jahren", so der City-Coach.

Seit 2013, als er die Champions League mit einem anderen Klub als Barcelona zu gewinnen versuchte, holten die Königlichen fünfmal den Titel. "Wir wollen wirklich," versichert Guardiola, "keine Frage. Nicht weniger als letztes Jahr auch."