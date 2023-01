Guardiola außer sich: Rundumschlag gegen Spieler, Fans und ManCity

Manchester City gelang gegen Tottenham ein bemerkenswerter Comeback-Sieg - noch bemerkenswerter war allerdings Pep Guardiolas Rundumschlag danach.

Pep Guardiola war nicht zu bremsen. Für einen Trainer, der vor wenigen Tagen noch gesagt hatte, die Premier League interessiere ihn nicht, schon gar nicht. Gerade hatte Manchester City gegen die Tottenham Hotspur nach einem 0:2-Pausenrückstand einen beachtlichen 4:2-Comeback-Sieg gefeiert, da setzte der Katalane völlig unerwartet zum großen Rundumschlag an.

"Wir sind weit, weit entfernt davon, auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein", schimpfte Guardiola. "Wenn wir mit diesem Mangel an Leidenschaft spielen, kann ich hiermit verkünden, dass wir in dieser Saison nichts gewinnen werden." Von Beginn an habe er "Mumm, Leidenschaft, Feuer, Gier" vermisst - "genauso bei den Fans".

"Ich will meine Fans zurück"

Diese, echauffierte sich Guardiola, "waren 45 Minuten lang ruhig. Ich will meine Fans zurück. Die Fans müssen schreien." Stattdessen hätten sie die Mannschaft zur Pause ausgepfiffen, "aber nicht, weil wir schlecht gespielt haben, sondern weil wir verlieren".

Sein Weckruf richtete sich jedoch nicht nur an den Anhang. "Ich will eine Reaktion sehen - von den Spielern, dem Staff, der ganzen Organisation, von allen. Wir sind ein 'Happy Flower'-Team (zu Deutsch etwa "Alles-locker-Team", Anm. d. Red.), alles ist schön und gut. Aber ich will keine 'fröhliche Blume' sein. Ich will Arsenal schlagen", so Guardiola. Durch den Sieg gegen die Spurs verkürzte ManCity nach zuvor zwei Pflichtspielniederlagen hintereinander den Rückstand auf den Spitzenreiter vorübergehend wieder auf fünf Punkte.

Arsenal habe "Feuer", bei ManCity aber sei alles "bequem"

"Wir sind in sehr vielen Bereichen weit von dem entfernt, was wir waren", kritisierte Guardiola seine Mannschaft, vor die er sich öffentlich sonst grundsätzlich stellt. "Wir spielen, weil 'Mein Trainer hat mir das und das gesagt' - aber da kommt nichts aus dem Magen, aus dem Inneren. Ich erkenne meine Mannschaft nicht mehr. Sie hatte diese Leidenschaft und den Hunger zu rennen. Glauben Sie, wir werden die Lücke zu Arsenal schließen, wenn wir so spielen? Niemals."

Die Gunners würden das nötige "Feuer" zeigen. Doch bei City sei alles "bequem", haderte Guardiola, "vielleicht weil wir in fünf Jahren viermal die Premier League gewonnen haben". Es gebe da etwas "in den Wolken, das man nicht ausdrücken kann, das wir aber einfach nicht haben". Seine düstere Prophezeiung: "Wenn wir so weiterspielen, wird uns Arsenal zerstören."