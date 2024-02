Guardiola adelt Foden: "Er spielt seine beste Saison"

Phil Foden sorgt bei Manchester City aktuell für Furore. Der erst 23-jährige Offensivspieler blüht in seiner schon siebten Saison als Profi auf.

Seit Sommer 2016 ist Pep Guardiola Trainer von Manchester City. Der Katalane, der selbst ein Coach von Weltformat ist, hatte seitdem einige Top-Spieler unter seinen Fittichen - aktuell werden die wieder genesenen Offensivakteure Erling Haaland (23) und Kevin De Bruyne (32) oft als die Spieler bei den Skyblues bezeichnet.

Doch nicht De Bruyne oder Haaland, sondern der wie der Norweger erst 23 Jahre alte Phil Foden entschied am Montagabend das Spiel beim FC Brentford. Beim 3:1 erzielte Foden, der seit der Saison 2017/18 zu den Profis zählt, nach Rückstand einen Dreierpack, zwei Vorlagen hatten Haaland und De Bruyne (je eine) geliefert.

Foden aber avancierte zum Matchwinner und dank des englischen Nationalspielers beträgt der Abstand des Meisters ManCity auf Liverpool nur noch zwei Zähler - bei einem Spiel in der Hinterhand. Doch warum ist das Eigengewächs, das allein in den vergangenen sechs PL-Spielen acht Torbeteiligungen sammelte, momentan so stark?

Das Zentrum beflügelt Foden

"Ich spiele einfach mehr Minuten und mehr im Zentrum", wird Foden von der offiziellen Website der Premier League zitiert. Er sei "ein Mensch, der sich anpasst und auf vielen Positionen spielen kann, wenn er gebraucht wird". Und Foden, der am liebsten auf der Zehn spiele, "weiß, dass ich in dieser Mannschaft auf vielen Positionen spielen werde". Sein Erfolgsrezept? "Ich genieße es, überall im Mittelfeld zu spielen, dort sehe ich mich am besten."

Foden hält seine Form für "die wahrscheinlich beste, die ich seit langem im City-Trikot hatte". Sein Trainer Guardiola übertrumpfte diese Aussage sogar und sprach angesichts des Sieges bei den Bees nicht nur vom besten Spiel Fodens. "Er spielt seine beste Saison, seit wir zusammenarbeiten", stellte der Ex-Bayern-Trainer klar.

Vielseitigkeit als Trumpf

Guardiola hob die Vielseitigkeit Fodens allen voran hervor. Dieser habe in der gesamten Offensive "die Fähigkeit, in die Räume und in die Mitte des Tores zu gehen, weil er gerne in den Strafraum kommt". Etwas, das gegen Brentford ("Sie stehen tief und er ist als Spieler, der sich in diesen Räumen bewegt, sehr wichtig") sehr gut geklappt hat. Guardiolas Matchplan ging sogar so gut auf, dass in der Premier League dank Fodens Treffer ein Tor-Rekord eingestellt wurde.