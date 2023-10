Gualtieris Mission: Deutsche Boxgeschichte schreiben

Ganz Box-Deutschland richtet am Wochenende seine Augen auf Vincenzo Gualtieri. Der derzeit einzige deutsche Weltmeister in einem Top-Verband tritt am Samstag zu einem Titelvereinigungskampf im Mittelgewicht in den USA an und will mit einem Sieg Geschichte schreiben.

Seit Juli IBF-Weltmeister im Mittelgewicht: Vincenzo Gualtieri. IMAGO/Torsten Helmke