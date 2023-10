"Gruselige Ausgangslage" in Braunschweig - Vollmann in der Kritik

Eintracht Braunschweig ist durch die Heimniederlage gegen Paderborn auf den letzten Platz abgerutscht. Die Volksseele rund um den Traditionsverein kocht, der Sportchef steht im Fokus der Fans.

"Wir woll’n euch kämpfen seh’n!" Die erste Forderung der Fans konnte die Mannschaft noch erfüllen. Nach zwei Tiefschlägen gegen zu diesem Zeitpunkt 2:0 führende Paderborner krempelten die Braunschweiger die Ärmel hoch und arbeiteten sich mit dem "Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben" (Trainer Jens Härtel) fast noch einmal heran - ein Punktgewinn gegen nachlassende Gäste wäre am Ende mehr als verdient gewesen.

Alles, was physisch war, war in Ordnung. Jens Härtel

So aber kippte die Stimmung in der Kurve nach der 1:3-Niederlage gegen den SCP und dem Abrutschen auf Platz 18, hatte die Volksseele nach dem Schlusspfiff die berühmte "Schnauze voll". "Wir hatten keine guten 25 Minuten, wollten es mutiger, mannorientierter machen, hatten wenig Zugriff, sind hinterhergelaufen und haben die Räume zu groß gelassen", kritisierte Härtel, lobte aber auch die spätere Wandlung: "Die Mannschaft hat viel investiert. Da haben wir die Paderborner gepresst, in der eigenen Hälfte festgenagelt. Kein Vorwurf. Alles, was physisch war, war in Ordnung."

Fans äußern Unmut gegen den Sportchef

Aber gedanklich war das Spiel für die Eintracht beinahe verloren, ehe es richtig begann. "Erschreckend, wie viele individuelle Fehler wir gemacht haben", beklagte Keeper Ron-Thorben Hoffmann das Verhalten vor den Gegentoren. Man habe zurückgefunden und "fast das beste Spiel von der Anlage her" gemacht, befinde sich nun aber in einer "gruseligen Ausgangslage", trotz harter Arbeit. So gehe man mit einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause. Und im Umfeld wird es ungemütlich. "Vollmann raus!", lautete eine weitere Forderung der Fans, die ihre Unzufriedenheit mit der Kaderpolitik von Sportchef Peter Vollmann (65) zum Ausdruck brachten.

Mit einem Testspiel bei Härtels Ex-Verein 1. FC Magdeburg geht es für den BTSV am Donnerstag (13.30 Uhr) weiter. Nächstes Punktspiel für die Niedersachsen ist aufgrund der Länderspielpause erst am 20. Oktober, dann geht es für die Löwen zum starken Aufsteiger SV Elversberg.