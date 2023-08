"Gruselig" und "irgendwie total geil": Die deutschen Medaillenkandidaten in Budapest

Trotz der Ausfälle mehrerer Top-Athleten geht der Deutsche Leichtathletik-Verband mit einigen Medaillenhoffnungen in die WM in Budapest (19. bis 27. August). Mit dabei: ein vielversprechendes Zehnkampf-Duo, eine "gruselige" Gina Lückenkemper und Weltklasse-Leistungen.

Das größte Aushängeschild der deutschen Leichtathletik ist verletzungsbedingt nicht bei der Weltmeisterschaft in Budapest am Start: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel aus. "Sehr traurig" sei sie wegen ihrer Absage gewesen, "ich bin in absoluter Top-Form in Richtung WM gewesen. Das hätte ich gerne in Budapest gezeigt."

Die schlechten Nachrichten aus DLV-Sicht hörten damit nicht auf. Zu der langen Liste der Verletzten gehören unter anderem auch Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre, Hindernisläuferin Lea Meyer, 1500-Meter-Läuferin Katharina Trost oder die Europameisterin über die 5000 Meter Konstanze Klosterhalfen.

"Wir sind der Meinung, dass wir dennoch gut performen werden. Wir haben ein gutes Team am Start", sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner am Dienstag im Vorbereitungscamp in Erding fast schon trotzig. Mit einer "positiven Haltung" und einem "jungen, frischen Team" soll es klappen mit der ein oder anderen Überraschung - und natürlich mit den übrig gebliebenen, etablierten Medaillenkandidaten:

Diskuswerferin Kristin Pudenz

Sie ist die Dame mit der schnellen Hand an der Scheibe. Kristin Pudenz vom SC Potsdam zählt zu den Medaillenhoffnungen des DLV bei der WM in Budapest. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gewann die Studentin des Polizeidienstvollzugs sensationell die Silbermedaille und seitdem konnte sie sich in der absoluten Weltspitze festsetzen.

Deutsche Diskuswerferinnen haben eine große Tradition. Pudenz hat das große Erbe der DDR-Werferinnen und Olympiasiegerinnen Martina Hellmann, Evelin Jahl, Ilke Wyludda angetreten. Die dreimalige Weltmeisterin Franka Dietzsch nennt Pudenz als Vorbild. "Vier, fünf Frauen mit Olympiasiegerin Valarie Allman ganz vorne kämpfen um die WM-Medaillen", schätzt Pudenz die Situation ein.

Die 30-jährige Athletin aus Herford hatte im Vorjahr bei den Europameisterschaften in München mit persönlicher Bestleistung von 67,87 Metern geglänzt und sich eine weitere Silbermedaille erworfen. Anfang Juli holte die 1,91 Meter große Athletin in Kassel ihren fünften deutschen Meistertitel. Ihre große Stärke: Sie kann Wettkampf, nervenstark ruft sie bei Meisterschaften stabil ihre Leistung ab. Und weil sie sich Schritt für Schritt von 65 Metern aus gesteigert hat, denkt sie derzeit auch in Richtung 68 oder 69 Meter nach. Und natürlich schielt sie auf die Traumgrenze der Diskuswerferinnen: "Dann rücken auch die 70 Meter immer näher."

Speerwerfer Julian Weber

Er ist einer der wenigen Überflieger der deutschen Leichtathletik und damit auch einer der wenigen sicheren Medaillenkandidaten des DLV: Speerwerfer Julian Weber vom USC Mainz. Zuletzt weckte er bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel mit einer Weltklasse-Leistung von 88,72 Metern Gold-Hoffnungen. "Das war mega-geil, Gänsehaut, München-Feeling“, beschreibt er im Rückblick seine Gefühle.

Mit seiner Siegesweite überholte er den indischen Olympiasieger Neeraj Chopra und liegt auf Rang zwei der Weltjahresbestenliste, 79 Zentimeter hinter dem Tschechen Jakub Vadlejch. "Deutscher Meister, das Triple, Saisonbestleistung und Zweiter weltweit, das wollte ich alles haben", unterstreicht er seine hohen Ansprüche.

Nach zwei vierten Plätzen bei den Olympischen Spielen in Tokio und der WM in Eugene folgte der Durchbruch bei der EM in München, als er Europameister wurde. Webers nächstes Ziel: die 90 Meter, die Eintrittsweite in die Hall of Fame des Speerwurfs. "Ich bin derzeit so gut wie nie und will in Budapest eine Medaille", legt sich der 1,90 Meter große Modellathlet selbstbewusst fest.

Zehnkämpfer Niklas Kaul und Leo Neugebauer

Deutscher Rekord, Weltjahresbestleistung 2023, die magische Zehnkampf-Marke von 9000 Punkten im Visier: Leo Neugebauer kann mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Wettkämpfe in Budapest gehen. Und mit jeder Menge Unterstützung. Der 23-Jährige reist mit eigenem Fan-Klub aus Freunden und Familie an: "Ich glaube, ungefähr 26 Leute kommen - also schon eine Menge. Ich habe mir extra T-Shirts anfertigen lassen und die werden dann alle anhaben. Dann weiß ich genau, wer meine Leute sind im Publikum."

So ein starkes Team hatten wir lange nicht mehr. Das wird ein lustiger Wettkampf. Niklas Kaul

Der Wirtschaftsstudent von der University of Texas wurde im Juni bei den College-Meisterschaften in Austin, Texas, quasi über Nacht zum Star. Er stellte sechs persönliche Rekorde auf, überbot den alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen um ganze vier Zähler auf 8836 Punkte und stieg zu einer der großen Medaillenhoffnungen des DLV auf. Nun will er beweisen, dass sein Rekord kein "Versehen" war.

Die Nummer eins der Welt hat allerdings auch im eigenen Team große Konkurrenz in Person des Weltmeisters von 2019 und amtierenden Europameisters, dessen persönlicher Bestwert bei nicht minder beeindruckenden 8691 Punkten liegt: Niklas Kaul. Neugebauers Leistung habe ihm imponiert, aber ihn nicht groß beeinflusst, meinte der 25-Jährige. Womöglich stacheln sich die beiden gegenseitig zu Höchstleistungen an. "Ich freue mich, dass wir mit einem tollen Team nach Budapest fahren. Ich glaube, so ein starkes Team hatten wir lange nicht mehr", sagte Kaul und versprach: "Das wird ein lustiger Wettkampf."

Komplette Ekstase im Münchner Olympiastadion: Gina Lückenkemper feierte ihren Sieg über die 100 Meter. Getty Images for European Athletics

Spinterin Gina Lückenkemper

Nur drei der fünf deutschen Einzel-Europameister aus dem vergangenen Jahr sind auch in Budapest am Start: Weber, Kaul und Gina Lückenkemper. Die 26-Jährige sprintete in 10,99 Sekunden zu Gold über die 100 Meter, schnappte sich mit der 4 x 100 Meter Staffel wenige Tage später den zweiten EM-Titel - bei der WM 2019 in Eugene war mit der Staffel Bronze drin.

Entsprechend hofft Lückenkemper auch in Budapest auf Edelmetall, wenngleich sie nur als Außenseiterin ins Rennen geht. Mit ihrer Saisonbestleistung von 11,00 Sekunden liegt sie nur auf Platz 16 der Meldeliste, aufgrund der starken internationalen Konkurrenz um Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika oder die US-Sprinterinnen wird der Wettkampf "nicht ohne", so Lückenkemper am Dienstag vor dem Abflug zur WM.

"Der internationale Sprint schläft nicht. Die haben sich auch alle nochmal weiterentwickelt. Die haben auch alle trainiert. Genauso wie ich das getan habe. Die sind krasser geworden", sagte sie über ihre Konkurrenz. "Ich bin es aber auch." Acht Frauen, die in Budapest an den Start gehen, sind bereits 10,90 Sekunden oder schneller gerannt, Lückenkemper peilt daher erstmal den Einzug ins Finale ein.

Und dann ist natürlich alles möglich: "Ich bin so konstant mit meinen guten Zeiten unterwegs. Fast schon erschreckend, fast schon ein bisschen gruselig. Aber halt auch irgendwo total geil. Ich habe echt wirklich unfassbar Bock auf diese Weltmeisterschaften. Ich bin auch krasser geworden."