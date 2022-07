Gruppensieg perfekt: Deutschlands möglicher Weg in der K.-o.-Runde

Deutschland steht bereits als Gruppensieger im Viertelfinale der Frauen-EM. Wie und wo es jetzt weitergeht.

Noch ist die Gruppenphase für die deutsche Nationalelf bei der Frauen-EM nicht vorbei. Doch nach den Siegen gegen Dänemark (4:0) und gegen Spanien (2:0) geht es für die DFB-Auswahl zum Vorrundenabschluss gegen Finnland am Samstag (21 Uhr) in Milton Keynes um nicht mehr viel.

Mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten und den nun gewonnenen direkten Vergleichen mit Dänemark und Spanien (je drei Punkte) zieht Deutschland unabhängig vom Ergebnis gegen Finnland definitiv als Gruppensieger ins Viertelfinale ein.

Nächster DFB-Gegner? Am Freitag kommt es zum Showdown

Dort wartet am Donnerstag, 21. Juli (21 Uhr), entweder Österreich oder Norwegen, die sich in der Gruppe A hinter Gruppensieger und Gastgeber England um den zweiten Platz streiten und an diesem Freitag (21 Uhr) im direkten Duell aufeinandertreffen. Den Österreicherinnen würde angesichts der klar besseren Tordifferenz ein Remis gegen die aktuell punktgleichen Norwegerinnen für den Einzug in die K.-o.-Runde reichen.

Womöglich ein Vorteil für die deutsche Auswahl ist, dass das Viertelfinale in Brentford ausgetragen wird, wo schon die Siege gegen Dänemark und Spanien gelangen. In einem möglichen Halbfinale würde es dann am Mittwoch, 27. Juli (21 Uhr), in Milton Keynes weitergehen. Gegner wäre dann entweder der Sieger der Gruppe D (Frankreich, Island, Belgien oder Italien) oder der Zweite der Gruppe C (Niederlande, Schweden, Portugal oder Schweiz).

Auf die Engländerinnen, die mit einem 8:0 gegen Norwegen ihre Favoritenrolle untermauert haben, kann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg frühestens im Finale treffen. Das findet am Sonntag, 31. Juli (18 Uhr, alle LIVE! bei kicker), in Wembley statt.