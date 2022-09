Gruppensieg in der Nations League? "Das wäre ein Statement"

Für Oliver Bierhoff war das erste Training des DFB-Teams auf dem Campus in Frankfurt etwas ganz besonderes. Doch nicht nur aufgrund der erfolgreichen Premiere war der Nationalmannschaftsmanager des DFB am Montag guter Dinge.

Das erste Training der Nationalmannschaft beim aktuellen September-Lehrgang verfolgte Oliver Bierhoff am Dienstagvormittag aus einem Meeting heraus. Ein Blick aus dem Fenster genügte dem Nationalmannschaftsdirektor des DFB, um informiert zu sein. Der erstmalige Besuch der Flaggschiff-Mannschaft auf dem neuen DFB-Campus in Frankfurt machte es möglich. "Das war auch für mich eine wunderbare Situation", betonte Bierhoff, der einer der wichtigsten Köpfe hinter dem Neubau war. "Die Frauen waren schon hier, jetzt auch die Männer. Da geht das Bild auf, das man vor Augen hatte."

Unser Anspruch ist es, die Nations League erfolgreich abzuschließen. Oliver Bierhoff

Besonders ist der Lehrgang allerdings nicht nur wegen des neuen Standorts, sondern vor allem wegen des Termins: Die Nations-League-Spiele am Freitag gegen Ungarn und in London am Montag gegen England (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die letzten beiden Partien des DFB-Teams vor der Nominierung des Kaders für die Winter-WM in Katar. Die 24 nominierten Spieler können und wollen sich noch einmal unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick beweisen und sich möglichst gut positionieren. Aus Sicht von Bierhoff kommt die Nations League als Wettbewerb da gerade recht: "Es sind keine Freundschaftsspiele. Unser Anspruch ist es, diesen Wettbewerb erfolgreich abzuschließen. Die Nations League ist auch ein Gradmesser, um zu sehen, wo man steht", sagte der frühere DFB-Stürmer.

Verbesserungspotenzial in puncto Effizienz und Kaltschnäuzigkeit

Nach vier von sechs Gruppenspielen liegt das deutsche Team aktuell mit sechs Zählern auf Rang 2, vor Italien und England, aber hinter Außenseiter Ungarn, den nächsten Gegner am Freitag in Leipzig. Der Gruppensieg ist in Reichweite - und damit der Einzug in die Endrunde, die im kommenden Sommer ausgespielt wird. "Das wäre ein Statement", sagte Bierhoff, der die DFB-Auswahl insgesamt "auf einem guten Weg" sieht. Verbesserungspotenzial allerdings gäbe es aus seiner Sicht noch in puncto Effizienz und Kaltschnäuzigkeit. "Wir lassen zu häufig noch einen Türspalt offen, so dass uns der Gegner verletzen kann", sagte er und verwies darauf, dass in der Vergangenheit "Selbstverständlichkeit und Dominanz" prägende Merkmale der deutschen Mannschaften gewesen seien. "Gerade bei Turnieren ist das wichtig."

Zur Akklimatisierung in den Oman

Viel Zeit daran zu arbeiten bleibt Flick und seinem Team nicht. Ein langes WM-Vorbereitungscamp entfällt diesmal aus terminlichen Gründen. Direkt nach dem 15. Bundesliga-Spieltag trifft sich das DFB-Team in Frankfurt, um für vier Tage zur Akklimatisierung in den Oman zu fliegen. Von dort geht es anschließend weiter nach Katar. Dass der letzte Spieltag vor der WM ganz regulär auch am Sonntag ausgetragen wird, stieß Flick zuletzt sauer auf. Bierhoff aber verwies am Montag auf "bestehende Verträge" der DFL mit den Rechte-Inhabern. Am Ende habe nicht die Liga das letzte Wort gehabt, sondern die Fernsehsender. "Das müssen wir akzeptieren."

Unabhängig von der kurzen Vorbereitung und des schwachen Abschneidens bei den letzten Turnieren - bei der WM 2018 war nach der Vorrunde Schluss, bei der EM im Sommer 2021 im Achtelfinale - wünscht sich Bierhoff, dass die WM für die deutsche Mannschaft erst am 18. Dezember endet, dem Tag des Endspiels also. "Wenn die Mannschaft auf ein Turnier zugeht, dann muss sie den Glauben haben, auch ins Finale gehen zu können", sagte der Europameister von 1996. Die deutschen Spieler hätten die "Qualität und Mentalität" dazu, in Flick sei zudem ein "Erfolgstrainer" im Amt, der wisse, wie man eine Mannschaft zum Erfolg führe. "All das", bilanzierte er mit Blick auf die bevorstehende WM, "macht mir gute Hoffnung."