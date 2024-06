Gruppendritte bei der EM: Der Modus für das Achtelfinale

Auch als Gruppendritter darf man bei der EM 2024 auf ein Ticket fürs Achtelfinale hoffen. Ein Überblick über den Modus.

Seit die UEFA die Zahl der EM-Teilnehmer zum Turnier 2016 von 16 auf 24 erhöht hat, ziehen nicht nur die Sieger und Zweitplatzierten der Gruppen in die K.-o.-Phase ein, sondern auch die besten Gruppendritten. So hatte es etwa Portugal gleich bei der Premiere geschafft, ohne einen Sieg und nur mit drei Unentschieden weiterzukommen - und wurde am Ende Europameister. Wie sieht der Modus im Detail aus?

Wie viele Gruppendritte kommen weiter?

Die vier besten Dritten aus den sechs EM-Gruppen dürfen am Achtelfinale teilnehmen. Das heißt, dass nach der Gruppenphase nur acht der 24 Teilnehmer ausscheiden.

Der Modus: Wie qualifizieren sich die Gruppendritten?

Zur Ermittlung der vier besten drittplatzierten Mannschaften gelten laut UEFA-Regularien die folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge: höhere Punktzahl; bessere Tordifferenz; größere Anzahl erzielter Tore; größere Anzahl Siege; geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allen Gruppenspielen von Spielern und Mannschaftsoffiziellen erhaltenen Gelben und Roten Karten (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte); Position in der Schlussrangliste der EM-Qualifikation.

Auf wen treffen die Gruppendritten im Achtelfinale?

Das hängt davon ab, aus welchen Gruppen die besten Gruppendritten stammen. Die UEFA hat eine Tabelle mit allen Konstellationen erarbeitet. Grundsätzlich treffen der Sieger der Gruppe B (gegen den Dritten aus A, D, E oder F), der Sieger der Gruppe C (gegen den Dritten aus D, E oder F), der Sieger der Gruppe E (gegen den Dritten aus A, B, C oder D) und der Sieger der Gruppe F (gegen den Dritten aus A, B oder C) im Achtelfinale auf einen Dritten. Die Sieger der Deutschland-Gruppe A spielt im Achtelfinale indes gegen den Zweiten der Gruppe C, der Sieger der Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe F.

Haben die Teams in den hinteren Gruppen einen Vorteil?

Ja. Denn bevor sie ihr finales Gruppenspiel absolvieren, wissen sie womöglich bereits genau, was sie benötigen, um als einer der vier besten Gruppendritten weiterzukommen - das gilt insbesondere für die Teams aus Gruppe F (Portugal, Türkei, Tschechien, Georgien). Die Gruppendritten der vorderen Gruppen erfahren dagegen erst mit vielleicht sogar tagelanger Verspätung, ob sie noch im Turnier sind oder nicht.