Gruppe B startet mit Kracher Spanien gegen Kroatien

Die Gruppe B in Mannheim startet mit einem echten Topspiel. Am Freitagabend stehen sich Spanien und Kroatien gegenüber, beide Teams gelten als Favoriten auf den Hauptrundeneinzug. Hoffnungen auf den Sieg machen sich beide Seiten.

"Im Angriff haben wir gezeigt, dass wir eine Mannschaft mit vielfältigen Stärken sind. In der Abwehr haben wir hingegen Steigerungspotenzial", hatte Spaniens Nationaltrainer Jordi Ribera dem Duell gegen die Kroaten am Mittwoch in der spanischen Sportzeitung "Marca" vorausgeschickt. Ribera ist bereits seit 2016 im Amt. Seither haben die Iberer zwei EM-Titel errungen. In Deutschland soll nun die fünfte Finalteilnahme in Serie gelingen.

Erster Prüfstein auf dem Weg dorthin ist das Auftaktspiel gegen Kroatien. Die Mannschaft habe gezigt, dass sie ihre Ziele verfolgen könne, "egal wie die Gegner heißen und unabhängig davon, welche Hürden sich in den Spielen zeigen", hatte Ribera markige Worte vorausgeschickt. "Wir haben immer daran geglaubt, dass wir unsere Spiele gewinnen können." Allerdings seien die errungenen Erfolge nichts wert, wenn die Mannschaft verlerne, sich von Spiel zu Spiel erneut auf sich zu besinnen.

"Wir sollten auf die Abschlussplatzierung schielen, sondern besessen sein von dem Weg, den wir gehen wollen", verdeutlicht Ribera. Er habe eine Mannschaft, die ein Spiel "perfekt lesen und sich an seine Umstände anpassen" könne. Das bedeute, dass "einige Spieler an einem Tag und andere an einem anderen Tag glänzen" könnten. Darüber hinaus setzte sich jeder für das Kollektiv ein, "was es uns ermöglicht, das gesamte Turnier körperlich und geistig durchzuhalten".

Abwehr als Schlüsselelement

Allerdings sei darauf zu achten - und das gilt wohl besonders im Auftaktspiel gegen Kroatien, dass die Abwehr funktioniere. Vor allem bei Freiwurfsituationen sei die spanische Deckung anfällig. Kroatien schätzt Ribera hingegen als abwehrstark ein. "Sie nutzen in der Verteidigung verschiedene Alternativen, aber vor allem ist es eine Mannschaft, die, wenn sie auf der Anzeigetafel in Führung geht, nur sehr schwer aus dem Rhythmus zu bringen ist."

"Das erste Spiel ist das schwierigste in der Vorrunde", sagte Rückraumspieler Miguel Sánchez-Migallón dem Blatt. "Das Gute ist, dass wir uns schon eine Weile darauf vorbereitet haben und uns sehr gut kennen. Dieses erste Spiel wird ein sehenswerter Kampf werden." Dasjenige Team werde gewinnen, das konstanter spielt. "Wir wollen stark starten, um bei der ersten Gelegenheit in einen Wettbewerbsrhythmus zu kommen."