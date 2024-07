Grundsätzliche Einigung: Palhinha unterschreibt nach der EM beim FC Bayern

Also doch: Der FC Bayern bekommt mit Joao Palhinha seinen Wunschkandidaten für die Position vor der Abwehr. Medizincheck und Unterschrift sollen nach dem Turnierende Portugals bei der EM erfolgen.

Gut schaue es aus, heißt es im Führungskreis des FC Bayern, wenn die Sprache auf den Transfer von Joao Palhinha kommt. Ironischer Zusatz: Gut habe es ja auch schon im vergangenen Sommer ausgeschaut. Der Unterschied: Dieses Mal wird der Wechsel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht platzen. kicker-Recherchen decken sich mit übereinstimmenden Medienberichten, wonach der deutsche Rekordmeister eine grundsätzliche Einigung mit Palhinhas bisherigem Klub FC Fulham erzielt hat.

zum Thema FC Bayern verlängert mit Ibrahimovic - und zieht ihn dauerhaft zu den Profis

Die Ablöse beträgt knapp 50 Millionen Euro ohne Boni. Der am 9. Juli 29 Jahre alt werdende Sechser bekommt in München einen Vierjahresvertrag, den er allerdings erst nach der Europameisterschaft und dem noch erforderlichen Medizincheck unterschreiben wird. Palhinha gehört zu Portugals Stammkräften, am Freitag trifft er im Viertelfinale auf Frankreich. Spielerseite und FC Bayern waren sich bereits seit längerer Zeit einig.

Damit kommt Palhinha mit knapp einem Jahr Verspätung. Am letzten Tag des Sommertransferfenster 2023 war der Sechser bereits nach München gereist, der Vertrag lag unterschriftsreif vor, doch am Abend musste er damals unverrichteter Dinge wieder abreisen. Der FC Fulham hatte auf die Schnelle keinen Ersatz gefunden, verweigerte die Freigabe. Damals hätte der Spieler 65 Millionen Euro kosten sollen, nun sind es keine 50.

Beim FC Bayern soll Palhinha künftig als defensivstarker Sechser vor der Abwehr abräumen. Vor ihm könnten Jamal Musiala und Xavi Simons wirbeln, falls der 21-jährige Niederländer dem intensiven Werben des FC Bayern nachgibt und sich eine Lösung mit dessen Stammverein Paris St. Germain findet. Fürs Mittelfeld bleiben zusätzlich die Optionen Aleksandar Pavlovic, Raphael Guerreiro und Konrad Laimer, während Leon Goretzka und Joshua Kimmich wechseln dürften. Ob sie es tatsächlich tun, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Zvonarek vor Leihe nach Graz

Kein Wunder, dass ein Talent wie Lovro Zvonarek bei diesem Gedränge eine Leihe benötigt, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu bekommen. Der 19-jährige Kroate steht vor einem einjährigen Engagement beim österreichischen Meister Sturm Graz, wo er Champions League spielen kann. Mittelfristig plant der FC Bayern mit ihm im Profikader.