Grünwald und Suttner verlassen die Austria

Die beiden Ex-Profis Alexander Grünwald und Markus Suttner scheiden aus dem Marketing-Team der Wiener Austria aus.

Mit Alexander Grünwald und Markus Suttner werden sich zwei ehemalige Profis der Wiener Austria von nun an neuen Aufgaben widmen. Die beiden waren bis dato in der Abteilung Marketing & Sales der "Veilchen" beschäftigt, nun verlassen sie den Klub, wobei Grünwald weiterhin in Verbindung mit den Violetten bleiben dürfte.

Der 34-jährige Kärntner wird nämlich beim Kooperationsverein SV Stripfing in der 2. Liga den Posten des Sportdirektors übernehmen. "Ich bin der Austria sehr dankbar, dass ich nach dem Ende meiner aktiven Karriere die Möglichkeit erhalten habe, meine ersten beruflichen Schritte außerhalb des Fußballs bei meinem Herzensverein zu machen. Ich konnte im letzten Jahr viel Erfahrung im Bereich Marketing & Sales sammeln", sagte Grünwald zum Abschied.

"Jetzt hat sich mit der Aufgabe als Sportdirektor des SV Stripfing eine sehr reizvolle Möglichkeit für mich aufgetan, weil ich damit nicht nur wieder direkt im Sport tätig bin, sondern auch mit jungen Austria-Spielern arbeiten kann", erkärte der frühere Spielmacher seinen Wechsel.

Suttner hingegen wird in Erwartung seines zweiten Kindes ab 1. Jänner eine Pause einlegen, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.Außerdem will er die Bildungskarenz nutzen, um sein Masterstudium abzuschließen. Eine Rückkehr zum Klub sei vorerst nicht geplant: "Nach der Bildungskarenz werde ich mich einem neuen, spannenden Projekt abseits der Austria widmen", verriet der ehemalige Linksverteidiger.