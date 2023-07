Grünloh überragt: Deutschland holt historische Medaille

Die deutschen Basketball-Junioren haben zum ersten Mal eine Medaille gewonnen. Bei der U-18-EM in Serbien bezwang man Frankreich im Spiel um Platz drei.

Am Samstag hatte man sich noch im Halbfinale Gastgeber Serbien 54:65 geschlagen geben müssen, doch nur tags darauf strahlten die Gesichter wieder im deutschen Team. Erstmals in der Geschichte gewann eine deutsche U 18 eine Medaille.

Im Spiel um Platz drei setzte man sich gegen Frankreich 67:59 durch. Deutschland legte gegen die eine anfangs sehr fahrige und fehleranfällige "Equipe Tricolore" den besseren Start hin und bewies in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel den längeren Atem.

Überragender Spieler war diesmal aber nicht Ivan Kharchenkov, sondern vielmehr ragte Center Johann Grünloh heraus. Der 2,08-m-Hüne war mit 15 Punkten und 8 Rebounds an diesem Abend in Nis der wichtigste Mann im Team von DBB-Trainer Christian Held. Mit Christian Anderson (14 Punkte), Jack Kayil (14) und Kharchenkov (11) punkteten zudem weitere deutsche Spieler zweistellig.

Französische Physis reicht nicht

Bei den Franzosen schaffte dies lediglich Tidjane Salaun, der auf zehn Zähler kam. "Les Bleus" hatten allgemein Scoringprobleme, bereiteten der deutschen Mannschaft über weite Teile des Spiels aufgrund ihrer Physis große Probleme - mehr aber auch nicht. Das lag auch an der mannschaftlichen Geschlossenheit des DBB-Jungs, die einmal mehr defensiv an einem Strang zogen und auf ganzer Linie überzeugten.

Am Ende stand also die erste deutsche Medaille in dieser Kategorie überhaupt. "Ich bin ich unglaublich stolz darauf, was jeder Einzelne von den Jungs über den Sommer geleistet hat", lobte Held via Verbandsmitteilung seine Schützlinge, während DBB-Präsident Ingo Weiss betonte, dass dieses "hervorragende Resultat zeigt, dass wir mit unserem Nachwuchsprogramm nachhaltig auf einem sehr guten Weg sind".

Serbien ist Europameister

Gold ging an die Serben, die am Abend im Finale Spanien 81:71 besiegten und zum fünften Mal seit 2007 in dieser Altersklasse Europas Krone eroberten.