Grünes Licht fürs Derby: Schwolow, Pekarik und Dardai zurück im Training

Hertha BSC kann im anstehenden Hauptstadt-Derby beim 1. FC Union am Samstagabend mit Stammtorhüter Alexander Schwolow planen.

Schwolow kehrte am Mittwochvormittag ebenso ins Mannschaftstraining zurück wie Innenverteidiger Marton Dardai und Rechtsverteidiger Peter Pekarik. Schwolow und Dardai hatten in den Tagen zuvor über Erkältungssymptome geklagt, Dardai war deswegen am Sonntag vorzeitig aus dem Quartier der deutschen U-21-Auswahl abgereist. Beide hatten am Dienstag das Training verpasst. Auch Pekarik hatte am Dienstag bei Herthas Trainingsstart in die Derby-Woche wegen leichter Kniebeschwerden ausgesetzt.

Beim 6:0-Erfolg der slowakischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel auf Malta am Sonntag, zu dem der Kölner Profi und frühere Herthaner Ondrej Duda drei Tore und eine Vorlage beigesteuert hatte, war Pekarik nicht zum Einsatz gekommen. Beim 2:2 im WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien am vergangenen Donnerstag hatte der 35-Jährige in der Startelf gestanden und war nach 88 Minuten ausgewechselt worden.

Dass er gegen Union zur Verfügung steht, erleichtert Hertha-Coach Pal Dardai die Planungen enorm: Pekariks Rechtsverteidiger-Konkurrent Deyovaisio Zeefuik zeigte in dieser Saison bislang stark schwankende Leistungen und stand im vergangenen Liga-Spiel gegen Leverkusen (1:1) nicht im Spieltags-Kader. Und Allzweckwaffe Lukas Klünter fehlt seit Mitte September wegen einer Schulterverletzung.