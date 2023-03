Grünes Licht für Zagadou

Dan-Axel Zagadou bot beim 1:2 gegen den FC Bayern eine überzeugende Leistung im Dress des VfB Stuttgart, seine kleine Blessur aus der Partie scheint ausgeheilt. Baut Trainer Bruno Labbadia ob der Rückkehr von Borna Sosa nun um?

Noch am späten Samstagabend, im Bauche der Mercedes-Benz-Arena, war für Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ungewiss, ob Dan-Axel Zagadou dem VfB Stuttgart bei der Frankfurter Eintracht (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) zur Verfügung stehen kann: "Daxo wurde auch angeschlagen ausgewechselt, da müssen wir schauen, worum es sich handelt." Für den Franzosen kam Nikolas Nartey spät in die Partie. Der Däne trug mit guten Aktionen dazu bei, dass es beim 1:2 gegen den FC Bayern nochmal richtig spannend wurde. Doch zurück zu Zagadou: Am Dienstag stieg der Innenverteidiger wieder ins Teamtraining ein, grünes Licht also für das Wochenende.

Und eine gute Nachricht für Trainer Bruno Labbadia. Denn gegen den Rekordmeister zeigte Zagadou eine solide Partie (kicker-Note 3,0). Wach, handlungsschnell, robust - der 23-Jährige brachte genau das auf den Platz, was man sich bei seiner Verpflichtung in Stuttgart erhoffte und was seitdem allerdings nicht immer der Fall war. Siehe die 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg, wo Zagadou recht unbedarft zwei Elfmeter verschuldet hatte. Derartige Ausrutscher - beispielsweise auch beim 2:1 gegen den FC Augsburg, wo sich Zagadou von Florian Niederlechner hatte übertölpeln lassen - verzerrten die eigentlich ordentlichen Leistungen des verletzungsanfälligen 1,96-Meter-Mannes. Der Auftritt gegen den FCB jedoch war trotz seiner (kleinen) Beteiligung am 0:2, wo er nach einer schnellen Bayern-Kombi die Gasse nicht schnell genug geschlossen hatte, nun Werbung für ein weiteres Startelfmandat.

Auch Ito wusste zu überzeugen

Man darf also gespannt sein, wie Labbadia reagiert. Schließlich kehrt mit Borna Sosa der etatmäßige Linksverteidiger nach Gelbsperre zurück. Der Kroate also dürfte für Hiroki Ito auf die linke defensive Bahn im 4-3-3 rücken. Doch auch der Japaner agierte ordentlich (Note 3,5) und war gegen den Rekordmeister beinahe mit einem Distanzschuss erfolgreich, zudem hatte ihm der Coach zuletzt in der halblinken Innenverteidigung an der Seite von Dinos Mavropanos den Vorzug vor Zagadou gegeben. Denkbar wäre angesichts der Frankfurter Offensivstärke - Stichwort Randal Kolo Muani - auch, den defensiv nach wie vor immer wieder anfälligen Sosa nach vorne zu ziehen und wie schon gegen den FCB mit vier gelernten Innenverteidigern in der Kette zu agieren.