Grünes Licht für Xhaka: Wie löst Xabi Alonso jetzt die Härtefälle?

Mit dem genesenen Schlüsselspieler Granit Xhaka (31) reist Bayer 04 zum Auswärtsspiel nach Heidenheim. Gegen den Aufsteiger muss Trainer Xabi Alonso nach seiner überraschenden Aufstellung beim 3:0 gegen Bayern München nun einige Härtefälle moderieren.

Granit Xhaka wird am Samstag auf dem Platz wieder Anweisungen von Xabi Alonso erhalten. IMAGO/Moritz Müller

Der Chef ist am Samstag dabei. "Granit geht es gut. Er ist bereit für Samstag", erklärte Xabi Alonso am Freitag zur Einsatzfähigkeit von Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka. Der Schweizer hatte beim 3:0 gegen Bayern München einen Pferdekuss erlitten und bis zum Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren können.

Die rechte Hand von Xabi Alonso wird in Heidenheim also für die Ordnung im Leverkusener Spiel sorgen können. Doch wie wird die Anfangsformation um den Schweizer Nationalspieler herum aussehen, jetzt, wo nach Ende des Afrika-Cups sich die Personallage mit der Rückkehr von Odilon Kossounou zusätzlich entspannt?

"Gesunde Konkurrenz" für Xabi Alonso "viel, viel besser"

Die Situation stellt sich für den Trainer schwierig wie komfortabel dar. "Als Edi (Edmond Tapsoba), Odi (Odilon Kossounou) und Amine (Amine Adli, Anm. d. Red.) beim Afrika-Cup waren, haben die anderen sehr gut gespielt. Das war in dieser Phase sehr wichtig, dass wir das hohe Niveau halten konnten", urteilt Xabi Alonso, der aber zugleich mahnt: "Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Wenn wir eine gesunde Konkurrenz haben, ist es viel, viel besser."

Doch wie geht der Trainer am Samstag mit vier Profis um, die zuletzt im Liga-Gipfel beim 3:0-Sieg gegen Bayern München mehr oder weniger überraschend in der Startelf standen und überzeugten?

Insgesamt vier schwierige Personalentscheidungen

Härtefall 1 und 2: Piero Hincapie und Josip Stanisic. Letzterer ragte gegen seinen Ex-Klub auf Zeit auf der rechten Defensivseite heraus, erzielte den eminent wichtigen Führungstreffer, lieferte das Spiel seines Lebens ab. Doch in Heidenheim dürfte Xabi Alonso anders als gegen die Bayern keine vier Innenverteidiger in die Startelf berufen, sondern wieder im 3-4-3 agieren.

Da Afrika-Cup-Gewinner Kossounou am Donnerstag nur im Kraftraum arbeitete und erst am Freitag ins Mannschaftstraining zurückkehrte, dürfte der Ivorer erst einmal auf der Bank sitzen. "Seine Moral ist sehr hoch. Er hat es gut gemacht. Er hat zuvor eine super Saison gespielt. Wir brauchen Odi. Was mit morgen ist? Wir werden sehen", hält sich Leverkusens Trainer bedeckt.

So dürfte Xabi Alonso "nur" die Qual der Wahl zwischen Stanisic und Edmond Tapsoba bleiben. Denn Linksfuß Hincapie dürfte seinen Platz nach konstant guten Leistungen am Samstag nicht verlieren.

Frimpong drängt zurück in Startelf - Was ist mit Schick?

Härtefall 3: Nathan Tella. Zuletzt zweimal in der Startelf. In Darmstadt beim 2:0 als rechter Schienenspieler mit einem Doppelpack der Matchwinner, gegen die Bayern mit einer Vorlage als Angreifer ebenfalls wichtig. Der nigerianische Nationalspieler ist zwar zu einer echten Alternative aufgestiegen, doch in Heidenheim sollte wieder Jeremie Frimpong rechts im 3-4-3 auflaufen. Auch wenn der gelernte Rechtsaußen Tella auch als Schienenspieler zu überzeugen wusste.

Härtefall 4: Amine Adli. Gegen die Bayern als zentrale Spitze aufgeboten und als Konterspieler eine spitze Nadel, mit der Bayer den Rekordmeister immer wieder pieksen konnte. Lauffreudig und extrem fleißig gegen den Ball, allerdings unglücklich in seinen Abschlussaktionen.

In Heidenheim aber möchte Bayer wieder durchweg die Initiative übernehmen. Und gegen einen kompakten Defensivblock des Aufsteigers benötigt das Leverkusener Spiel dann einen echten Mittelstürmer als Wandspieler und Option bei Flankenbällen. So spricht viel für den zuvor nicht mehr frisch, aber dafür etwas frustriert wirkenden Patrik Schick in der Startelf, dem die gegen Bayern München taktisch bedingte schöpferische Pause gutgetan haben sollte.

Palacios kehrt schon bald zurück

Die Lösungen für die vier Härtefälle liegen also relativ nah. Und der nächste könnte sich schon kommende Woche am Freitag im Heimspiel gegen Mainz ergeben. Dann könnte Sechser Exequiel Palacios nach schwerer Oberschenkelverletzung zurückkehren.

"Pala ist noch nicht bereit, er braucht noch etwas Zeit. Vielleicht nächste Woche", kündigte Xabi Alonso an, "wir wollen intelligent sein bei seinem nächsten Schritt." Dann müsste der Trainer zwischen dem argentinischen Weltmeister und dem zuletzt starken Robert Andrich als Xhakas Nebenmann entscheiden.