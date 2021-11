Grünes Licht für Skhiri noch vor Mainz?

Vor sechs Wochen zog sich Ellyes Skhiri im Länderspieleinsatz für Tunesien eine Fraktur des Wadenbeinköpfchens zu. Jetzt könnte der Mittelfeldspieler schon vor dem Mainz-Spiel ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Am Donnerstag ließ Steffen Baumgart die Frage noch offen. "Ich möchte keine Prognose abgeben", hatte der FC-Trainer zum möglichen Comeback von Ellyes Skhiri erklärt, der bereits seit der vergangenen Woche im Individualtraining auf dem Platz gute Fortschritte macht.

Baumgart zurückhaltend

Der Hintergrund für Baumgarts Zurückhaltung war nicht etwa eine verzögerter Heilungsverlauf, sondern vielmehr das fehlende grüne Licht der medizinischen Abteilung, dass der Tunesier wieder am Mannschaftstraining teilnehmen darf. "Solange ich kein Go kriege, nützt es ja nichts, wenn ich sage, ich rechne in Mainz mit ihm", hatte der 49-Jährige gesagt und damit seine Aussage sogleich relativiert, dass er Skhiri "für Sonntag nicht einplanen" würde.

Was für manchen Beobachter wie die Nachricht klang, dass Skhiri am Sonntag in Mainz definitiv fehlen werde, war vielmehr Baumgarts zwischen den Zeilen gemachte Andeutung, dass er und Skhiri einzig noch auf die Freigabe der Mediziner warten. Schließlich hatte der Trainer auch durchblicken lassen: "Wenn er mit den anderen auf dem Trainingsplatz steht, wird er auch relativ schnell wieder den Anschluss finden."

Rückkehr ins Teamtraining noch diese Woche?

Und tatsächlich geht es nur noch um die entsprechende Aufnahme, die belegt, dass der Bruch in Skhiris Wadenbeinköpfchen wieder komplett verheilt ist. Der trainingsfreie Mittwoch, an dem der defensive Mittelfeldspieler erneut individuell auf dem Platz arbeitete, bot den idealen Zeitpunkt für eine bildgebende Diagnostik.

Gut möglich, dass Kölns Sechser bereits vor dem Spiel in Mainz grünes Licht fürs Mannschaftstraining erhält. Im Idealfall könnte Skhiri schon am Donnerstag wieder mit seinen Kollegen auf dem Platz stehen. Dann wäre er zwar natürlich trotzdem am Sonntag kein Startelfkandidat, aber zumindest womöglich eine Alternative für den Spieltagskader - falls Baumgart ihn dafür bereit sieht.